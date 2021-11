„30 éve vagyok edző, de ilyet még nem láttam” – hihetetlen, milyen helyzet maradt ki a Barca-Benficán

Bár még a második helyen áll a csoportjában, korántsem biztos, hogy tovább is jut a Barcelona a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. Xavi csapata a Benfica ellen, hazai pályán zárhatta volna le a lényegi dolgokat, ám csak 0-0-t játszott. És még ennél is kerülhetett volna rosszabb helyzetbe, ha Haris Seferovic belövi a ziccerét a 94. percben.

De nem lőtte.

Akkorra már kitámadott a Barca, ám a portugál csapat labdát szerzett a tizenhatos előtt, majd két támadó vezethette egy védőre a labdát. Darwin Nunez játszotta meg a teljesen üresen álló Seferovicot, aki előbb átemelte a labdát Marc-André ter Stegen feje felett (némi szerencsével), ám mindezek után még csak el sem találta a kaput – arról már nem is beszélve, hogy Nunez a túloldalon ekkor már teljesen üresen állt, azaz még passzolhatott is volna.

Seferovic with the miss of the century #UCL pic.twitter.com/H25upQNAP2

— ‏ً (@Asensii20) November 23, 2021