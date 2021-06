Csínytevő kislányból lett a világ legjobbja – Görbicz Anita visszavonult

Még a 16. életévét sem töltötte be, amikor edzője kényszerből pályára küldte az NB I-ben, Görbicz Anita pedig három góllal tette le névjegyét a magyar bajnokságban. A 2001-es junior vb-ezüstérem meghozta számára az igazi ismertséget, 2003-ban már ő volt a válogatott egyik kulcsembere a zágrábi ezüstös világbajnokságon. Ami a nemzeti csapatban nem sikerült, klubszinten igen, ötször nyert Bajnokok Ligáját a Győri ETO-val. A korszakos egyéniség pénteken végleg elbúcsúzott az aktív játéktól.

Az 1983. május 13-án, Veszprémben született játékos tízévesen kezdett kézilabdázni Győrben, és mindent nevelőedzőjének, Róth Kálmánnak köszönhetett.

„Nem voltam tipikus kislány, minden csínyben benne voltam. Iskolakerülés, aláírás-hamisítás, ilyenek. De a családom mindig észhez térített. Meg Kálmán bá’ is folyton ott volt a közelemben, mindig tudott mindenről. Volt, hogy kérdőre vont, igaz-e, amit hallott? Mindegy volt, tagadok-e vagy bevallom, úgyis tudta, hogy igaz. És szinte az egész pályafutásomat Róth Kálmánnak köszönhetem, tőle kaptam az alapokat” – nyilatkozta a Magyar Narancsnak 2006-ban.

Azt mondta, eleinte a nővére miatt kezdett járni edzésre, de a rengeteg ugrálókötelezés miatt nem tetszett neki a sportág. Aztán kilenc-tíz évesen Róth átvitte a felnőtt és korosztályos válogatottak tömkelegét nevelő Balázs Bélába (Balázs Béla Általános Művelődési Központ), ahol profi körülmények között, rengeteg edzéssel profi csapatba kerülhetett.

Az Arcanum adatbázisában kutakodva is ezzel kapcsolatban bukkan fel a neve először, még 1993. április 2-án.

„A Balázs-iskola Róth Kálmán edző által vezetett kézisei a szlovák-magyar szervezésű leány kézisuli-bajnokságon vettek részt. Az ETO fiókcsapata a tízévesek korcsoportjában 35-0-ra győzött a Besztercebánya ellen, majd a surányiakat győzték le 25-2- re. A gárda Görbicz Anita és Jókai Nóra vezérletével 14 forduló óta veretlen, és így természetesen az első helyen áll” – írta a Kisalföld.

A tehetség nem maradhatott rejtve, két évvel később már ott volt Európa legnagyobb utánpótlástornáján, a svédországi Göteborg külvárosában megrendezett Partille Kupán.

A ’83-asok tízből tízet nyertek és 253-48-as(!) gólkülönbségük még a kimért svédeket sem hagyta hidegen. Ebből a csapatból Görbicz Anitát és Kári Horváth Renátát látták a legjobbnak a szakemberek

– írta a Kisalföld 1995. július 15-én.

Irány az NB I

Még a 16-ot sem töltötte be, de már bemutatkozott az élvonalban. Igaz, kicsit a kényszer szülte ezt a megoldást, mert a Győr akkori edzője, Vura József a sorozatos sérülések és megbetegedések miatt nem tehetett mást, az előmérkőzésen az ifjúságiak bajnokiján végig pályán lévő és ott kilenc gólt szerző, 15 éves, korosztályos válogatott Görbiczet is jelölte a Bp. Spartacus elleni NB I-es mérkőzésre. És ha már ott volt, kicsit kipihenve magát a kispadon, a hajrára pályára is lépett.

Anita pedig 1999. április 7-én, öt héttel a 16. születésnapja előtt három gólt szerzett a 36-19-re megnyert összecsapáson.

2000 decemberében térdsérülést szenvedett a juniorválogatott tatai edzésén, elszakadt az oldalsó szalagja és a holdas porc is megsérült a jobb térdében. Emiatt hónapokat ki kellett hagynia, de a 2001-es év legfőbb eseményére már ismét csúcsformába lendült.

Csodálatos hazai junior vb

2001 nyarán nagy izgalommal várta a magyar kézilabdaélet a nyári junior női világbajnokságot. Korábban nem rendezett még Magyarország ilyen rangos utánpótlás-eseményt (Győr, Pápa és Győrújbarát voltak a helyszínek), ráadásul a hazai csapat éremesélyesként lépett pályára.

Görbiczről addig is sok szépet és jót hallottunk, de mivel kevés mérkőzés került képernyőre, igazából csak azok voltak tisztában képességeivel, akik látták a Győri ETO mérkőzéseit.

Fiatal újságíróként volt szerencsém végigkísérni ezt a 14 napot, kollégáimmal folyamatosan autóztunk Budapest és Győr, valamint Pápa között, hogy lássuk a mérkőzéseket. A csapatot a korábbi világklasszis, Kovács Péter irányította, akivel a csapat 2000 novemberében junior Világkupát nyert.

Persze, hogy világbajnokok leszünk

– jelentette ki akkor Görbicz, és meg is volt az esély minderre. A vébén a csoportkörből négy győzelemmel jutott tovább a csapat, a középdöntőben ugyan kikapott a németektől, de így legalább elkerülte az oroszokat a négy között.

Spanyolország elődöntőbeli 31-25-ös legyőzését követően aztán az oroszok valóban kemény diónak bizonyultak. A fináléban felrémlett egy súlyos vereség képe is, az ellenfél a 44. percben már kilenc góllal, 24-15-re vezetett. Ekkor Görbicz megmutatta, mire képes, nyolc gólig jutott, és Nagy Ivettel együtt úgy feltüzelte a társakat, hogy az utolsó percre 28-27-re sikerült felzárkózni. A csoda azonban elmaradt, az utolsó gólt Oroszország szerezte.

Görbicz azonban ezzel a pazar teljesítménnyel végleg kiemelkedett a családias győri közegből, már minden szurkoló szemében ő lett a legnagyobb magyar tehetség.

Csalódást keltő vb-ezüst

2001 nyarán a Győr első számú irányítója, Pigniczki Krisztina a Dunaferrhez igazolt, így Görbicz nagy lehetőséghez jutott, amivel élni is tudott. A vb-ezüstérmes juniorválogatottra épülő csapat az EHF Kupában a dán Frederikshavn, a görög Artasz, a norvég Gjövik és Baekkelagets kiverésével a döntőig menetelt, de ott a Siti Beával felálló dán Ikast megállította. Az irányító az oda-visszavágón tíz gólt szerzett.

2002. augusztus 23-án, Miskolcon az akkor vb-ezüstérmes Norvégia ellen bemutatkozhatott a felnőtt válogatottban is, a 31-29-es sikerből két góllal vette ki a részét.

Év végén nem maradhatott ki az Eb-5. csapatból sem, 2003-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzet, és beválasztották a vb All-Star csapatába. Bár igazából sem a szurkolók, sem az ő emlékezetében nem örömünnepként marad meg a torna.

A csapat a vb-döntőn 26-20-ra vezetett Franciaország ellen, de a hajrára teljesen elfáradt, és bár egy perccel a vége előtt még két gól volt az előny, úgy lett 28-28, hogy Görbicz gólját érvénytelenítették a bírók, majd eladta a labdát, és hetest, illetve piros lapot érően szabálytalankodott. A franciák az időn túli büntetővel egyenlítettek, és a hosszabbításban 32-29-re győztek.

„Fölmentem a lelátóra, és elkezdtem bőgni. A koreaiak simogatták a hátam, meg egy férfi mutogatott egy lapot, hogy beválasztottak az All Star-csapatba. Akkor ez egyáltalán nem vigasztalt.

Ma már persze tudom, mekkora szó, hogy húszévesen a vb legjobb irányítójának választottak. De azért elcserélném egy vb-aranyra

– nyilatkozta később.

Megválasztották a világ legjobbjának

Utólag kiderült, ez az ezüstérem volt a legnagyobb sikere a válogatott színeiben. Összesen négy érmet nyert, a 2003-as második hely mellett 2005-ben az oroszországi vb-n bronzot szerzett, de van két Eb-bronza is 2004-ből és 2012-ből.

2006-ban szakmailag is a csúcsra ért, miután a World Handball Magazine olvasói és a Nemzetközi Kézilabda Szövetség honlapjának szavazói, a voksok 42,75 százalékával 2005 legjobb kézilabdázójának választották.

Egy nappal az után, hogy 2006. június 23-án átvette a világ legjobb kézilabdázójának járó kitüntetést, férjhez ment Présing András labdarúgóhoz. A pár 17 hónappal később elvált. 2008-ban az olimpiáról hazatérve már Vincze Ottó, a Ferencváros és a Győr egykori labdarúgója várta, akivel azóta is együtt vannak.

Gyermekük, Vincze Ottó Boldizsár 2015 nyarán született meg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Görbicz Anita (@gorbe13) által megosztott bejegyzés

Görbicz két olimpián szerepelt, először Athénban ötödik, majd négy év múlva Pekingben negyedik lett a csapattal. 2004-ben csalódott volt, hiszen a vb-ezüst után kimondva kimondatlanul aranyéremért ment a csapat Görögországba, végül csak az 5. lett. Pekingben viszont már bravúr volt az elődöntő, főleg úgy, hogy Görbicz nem sokkal az olimpia előtt harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a lábán, az is kérdéses volt, egyáltalán pályára léphet-e.

A kétezres évek sikereit a válogatottal később már nem tudta megismételni, a 2015-ös dániai világbajnokságon 11. a 2017-es németországi vb-n pedig 15. helyen végzett a válogatottal, amely 2012-ben és 2016-ban lemaradt az olimpiáról.

Karrierje így is irigylésre méltó:

233 válogatott mérkőzésén összesen 1111 alkalommal volt eredményes.

Rengeteg elbukott döntő után öt BL-győzelem

Klubszinten viszont éppen az utóbbi években ért fel a csúcsra. 2004 és 2006 között vezérletével háromszor is nemzetközi kupadöntőt vívhatott az ETO, de az EHF Kupában a Viborg, majd a Cornexi, a KEK-ben pedig a Buducnost erősebbnek bizonyult.

Négy elbukott Bajnokok Ligája-elődöntő (2007, 2008, 2010, 2011), és két elveszített BL-finálé után 2013-ban ért fel a csúcsra, amikor az Ambros Martín vezette ETO a norvég Larvik kétszeri legyőzésével Európa legjobbja lett.

Ezt a sikert még négyszer (2014, 2017, 2018, 2019) sikerült megismételni. Emellett 13-szor nyert magyar bajnoki címet és 15-ször Magyar Kupát – a 2020-21-es idényben utóbbi sorozatban szerezte egyetlen trófeáját.

Pályafutása utolsó meccsén három gólt dobott a Mosonmagyaróvárnak, Bartha Csaba elnök pedig a meccs után bejelentette, hogy a Győr visszavonultatja Görbicz 13-as mezszámát.

Görbicz Anita Születési idő, hely: 1983. május 13., Veszprém Magasság/testsúly: 173 cm/58 kg Posztja: irányító, balszélső Klubjai: Győri Audi ETO KC Nevelőedző: Róth Kálmán Edzői: Basák Zoltán, Horváth Lajos, Vura József, Róth Kálmán, Konkoly Csaba, Karl Erik Böhn, Ambros Martín, Danyi Gábor Első válogatottság: 2002. augusztus. 23., Miskolc (Norvégia, 31–29) Utolsó válogatottság: 2017. december 10., Lipcse (Franciaország, 26–29) Válogatottság/gól: 233/1111 Legjobb eredmények: olimpiai 4. (2008), olimpiai 5. (2004), vb-2. (2003), vb-3. (2005), 2x Eb-3. (2004, 2012), Eb-5. (2002, 2006), 5-szörös Bajnokok Ligája-győztes (2013, 2014, 2017, 2018, 2019), 3-szoros BL-döntős (2009, 2012, 2016), 3-szoros EHF-kupa-2. (2002, 2004, 2005), KEK-2. (2006), junior vb-2. (2001), junior Eb-8. (2000), 13-szoros magyar bajnok, 11-szörös Magyar Kupa-győztes, IHF év játékosa (2005), a vb legjobb irányítója (2003, 2005, 2007, 2013), az év játékosa (2005, 2006, 2007, 2013, 2014, 2017)