Görbiczet ünnepli az európai szövetség

A Győri Audi ETO KC-nek nem okozott gondot pénteken a Dortmund legyőzése a Bajnokok Ligájában, 34-24-re nyert a magyar bajnok. A győriek a BL-ben rekordot jelentő 43 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatot építettek, ami 2018 januárja óta tart.

A meccsen a 37 éves Görbicz Anita hat lövésből öt gólt szerzett.

WATCH: 20 years ago yesterday @AGorbicz13 played her first #ehfcl match, scoring 4 times. Today she added another 5 to an impressive career tally for @GyoriAudiETO🍾#deloehfcl pic.twitter.com/GnA8r71Hdd

— EHF Champions League (@ehfcl) November 6, 2020