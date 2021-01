Milák Kristóf: Ha elkapod a vírust, az egész felkészülés mehet a kukába

Milák Kristóf rendkívül nehéz időszakon van túl, világbajnok úszónk számára két és fél hónap kellett, hogy a koronavírus-fertőzése után ismét jobb formába kerüljön.

A hamarosan 21 éves sportoló a DIGI Sport híradójának azt mondta, hogy nem utazik a válogatott kerettel külföldi edzőtáborba. A 2019-es kvangdzsui vizes vb sztárja Hosszú Katinkához vagy Kapás Boglárkához képest nem Dubajban, hanem Balatonfűzfőn készül a versenyszezonra. „Igazából itt is el lehet végezni ugyanúgy a munkát, a meleg égövi edzőtábor egy kis pluszt ad hozzá ahhoz képest, amit jelenleg, ilyen időben, ilyen hidegben nem tudunk megcsinálni” – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Milák Kristóf.

A 200 méter pillangó világcsúcstartója tavasszal nehezen élte meg a koronavírus miatti korlátozásokat, majd ő maga is megfertőződött, amiből csak nemrég tudott 100 százalékosan kilábalni. A betegség nemcsak izom-, hanem motivációvesztéssel is járt. „Remélhetőleg idén lesz valami versenyszerűség, ha nem olimpia, akkor bármi más, tényleg, annyira most engem ez nem foglalkoztat. Felkészülök egy olyan versenyre, amelyet megengednek, hogy leússzunk. Igazából ehhez tudnám hasonlítani a felkészülést – ha lesz verseny, akkor úszunk, ha nem lesz verseny, akkor nem úszunk.”

Miláknak több mint két és fél hónapra volt szüksége ahhoz, hogy újra formába lendüljön, így ha valaki, ő jól tudja, milyen kiesést jelenthet, ha valaki elkapja a vírust.

Hogy ha januártól esetleg az olimpia időpontjáig valaki elkapja a vírust, annak sajnos ugrott az egész olimpiai felkészülés, és onnantól dobhatja a kukába.

Hogy ez ne történhessen meg, a Magyar Olimpiai Bizottságnak kérvényeznie kell az olimpikonok előre kerülését az oltási sorban. Ez pedig megoldás lehet többek között Milák Kristóf motivációjának a visszaszerzésére is.

De közben azt is érdemes megjegyezni, hogy Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora egy hete a DIGI Sport híradójának azt nyilatkozta:

szerinte nem lenne etikus, ha a sportolók hamarabb kapnának oltást a 65 éven felülieknél.