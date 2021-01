Olimpiai bajnok úszót is azonosítottak a Capitolium támadói között

Az amerikai törvényhozás két háza közös ülést tervezett, hogy hitelesítsék Joe Biden elnökké választását, az ez ellen és Donald Trump jelenlegi elnök melletti tüntetés végül zavargássá fajult, sokan betörtek a Capitolium épületébe.

Az esetről a közösségi médiában számos videót tettek közzé, egyiken látható magas férfi az Egyesült Államok olimpiai csapatának dzsekijét viseli. Ezek után nem volt nehéz beazonosítani a kétszeres olimpiai bajnok Klete Kellert, akire emiatt még kellemetlen pillanatok várhatnak.

Olympic Champion Klete Keller Appears to Have Been in US Capitol During ‘Insurrection’ – https://t.co/JiDwxgSPog pic.twitter.com/LwWvu02Im1

— Swimming World (@SwimmingWorld) January 12, 2021