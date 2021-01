47 teniszezőt tettek karanténba az Australian Open előtt

Az ausztrál egészségügyi hatóságok egy Los Angelesből és egy Abu-Dzabiból Melbourne-be, az Australian Openre érkezett charterjáratok utasai közül kettőnél, illetve egynél pozitív koronavírustesztet mutattak ki, emiatt a gépekkel érkező 47 teniszezőt 14 napos karanténra köteleztek a hotelszobájukban.

A hatóságok szombaton közölték, hogy a Los Angelesből érkezett két érintettet – a repülőgép személyzetének egyik tagját és az egyik utast – egészségügyi intézménybe vitték. A többi 66 utast, akik Los Angelesben állítólag negatív teszt birtokában szálltak fel a járatra, közvetlen kapcsolatként karanténra kötelezték.

Az MTI a helyi médiára hivatkozva arról számolt be, hogy a hotelszobában maradó játékosok között van a bajnokság kétszeres győztese, Viktorija Azarenka is. A 31 éves fehérorosz teniszező az elsők között érkezett meg pénteken, és közösségi oldalán fejezte ki örömét, hogy Melbourne-ben lehet. Ehhez egy képet is mellékelt hotelszobája ablakából.

Made it to Melbourne! Thank you everyone so much for making it happen. I can only imagine how many hours of work and compromise it took for us to be here! Thank you 🙏🏻 pic.twitter.com/Jt0ywFIEj4

