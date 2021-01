Fucsovics szeretne Nadallal nyolcaddöntőt játszani az AusOpenen

Fucsovics Mártont talán az Izlandnak lőtt, Eb-részvételt jelentő góljával sikerült lehajráznia Szoboszlai Dominiknek, így a tavaly Párizsban és Melbourne-ben is nyolcaddöntős teniszező végül – a Leipzig labdarúgója mögött – második lett az év legjobb magyar sportolója-választáson.

Nagyon jó évet zárt a magyar teniszező, aki 2020-ban legyőzte Denis Shapovalovot, Grigor Dimitrovot és Danyiil Medvegyevet is.

A 29 éves kiválóság reméli, lesz még első is, a közelgő Australian Openről pedig a DIGI Sport híradójának azt mondta: örülne, ha Novak Djokovic és Roger Federer után Rafa Nadallal is összemérhetné a tudását.

Párosban pedig – első közös GS-viadalukon – szeretne minél komolyabb eredmény elérni a másik főtáblás magyarral, Balázs Attilával. Azzal a Balázs Attilával, aki elmondta: egyéniben akár már a második fordulóban szívesen összekerülne Djokoviccsal vagy Nadallal.

„Nagyon örülök a dobogós helyezésnek, megmondom őszintén, hogy számítottam a győzelemre, két éve is jelölt voltam már, és akkor sem sikerült nyernem. Remélem, hogy egyszer végre össze fog jönni” – nyilatkozta a Sport24-nek az ATP-világranglistán jelenleg 54. helyezett Fucsovics.

A labdarúgó-válogatott és a szövetségi kapitány is díjat kapott, a nőknél Karakas Hedvig lett az év legjobbja.

Az év sportolója-díjhoz biztosan hozzásegítené, ha a remek Grand Slam-eredmények mellett egy nagyon nagy skalpot is begyűjtene Fucsovics, aki az Australian Openen idén nem futhat össze Roger Federerrel. Persze, van még olyan sztár, akivel szívesen találkozna.

„Kétszer voltam 16 között Ausztráliában, mind a kétszer Federerrel játszottam, most ugye ő nem fog indulni. Ennyire nem tekintek előre, hogy túl akarom szárnyalni a tavalyi eredményemet, remélem, hogy egy-két kanyart tudok nyerni.

Djokoviccsal már játszottam, még egyedül Nadal ellen nem teniszeztem, már edzettünk együtt, de tétmérkőzést még nem játszottunk. Hogy ha a 16-ban összekerülnénk, azt most aláírnám

– mondta Fucsovics.

Hasonlóan gondolkodik Fucsovicshoz a másik magyar főtáblás, Balázs Attila, aki a melbourne-i elutazás előtt szintén a Budai Tenisz Centrumban edzett.

„Remélem, kapok egy kedvező sorsolást, az első meccset jó lenne megnyerni, aztán már minden ajándék. A második körben nagyon szívesen játszanék Djokoviccsal, Nadallal, vagy bármelyik világsztárral” – jelentette ki a világranglistán 93. helyezett Balázs Attila.

Ami újdonság, hogy a Davis-kupában együtt általában verhetetlen Balázs, Fucsovics duó párosban is tesz egy próbát. „Attila nagyon jól szervál, jól ritörnözik, a hálónál nagyon jó megoldásai vannak, én szerintem inkább a nagy ütéseimmel tudok hozzátenni” – vélekedik Fucsovics.

Egy meccsen belül elég sok hullámvölgy van, és amikor az egyikünk lent van, akkor a másik húzza azt a játékost, és a kommunikáció is jól működik. A hiányosságaimat nagyon jól kiegészíti Marci, az is egy plusz szerencse, hogy ő tenyeres oldalon szeret játszani, én pedig fonákon, így ebből a szempontból is jól tudunk együttműködni. Remélem, hogy eredményesek leszünk