A magyar válogatott beállós úgy érzi, nem kapta meg az őt megillető tiszteletet

Nehéz mérkőzésre számít a Győri Audi ETO KC ellen Elghaoui Asma, a Valcea kétszeres magyar válogatott kézilabdázója, de reméli, hogy csapatával meglepetést tudnak okozni vasárnap, írta az MTI.

A beállós, aki bekerült a Bajnokok Ligája 2019-20-as idényének álomcsapatába, az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy a Győrt a világ legjobbjának tartja, de otthon győzni szeretnének.

Miért ne okozhatnánk meglepetést?

– tette hozzá.

A tunéziai származású, 29 éves játékos 2019-ben szerződött Romániába. Mint fogalmazott, jó döntést hozott, mert erős a román bajnokság, nagy a kihívás.

„Ha jól érzed magad a pályán, az edzéseken, az edződ bízik benned, a legjobbadat tudod nyújtani” – folytatta.

Elárulta azt is, hogy jó emlékeket őriz Magyarországról, már csak azért is, mert a Győrrel Bajnokok Ligáját és bajnokságot, a Siófokkal pedig EHF-kupát nyert, és tartja is a kapcsolatot több korábbi csapattársával.

Arra a kérdésre, hogy szerinte 2018 ősze óta miért nem szerepelt a magyar válogatottban, úgy reagált, hogy tényleg nem tudja. Kérdezik ezt tőle szurkolók, barátok, csapattársak, de nekik is csak ezt tudja válaszolni.

Felidézte, hogy a 2018-as franciaországi Európa-bajnokságra már mehetett volna, a bő keretben ott is volt, de végül nem került az utazók közé, és a döntésről csak telefonos üzenetet kapott, személyesen mér nem hívták föl. Emiatt úgy érezte, hogy nem kapta meg az őt megillető tiszteletet.

Ami a jövőt illeti, azt mondta: minden tőle telhetőt megtesz az edzéseken, mérkőzéseken, ez az ő dolga, a döntést viszont nem ő hozza, és így, hogy Romániában játszik, kevésbé van szem előtt.

Minden sportoló álma olimpián szerepelni, én azonban nem szeretném magamat álmokba ringatni. De azért igyekszem nyitott maradni

– tette hozzá.

A Bajnokok Ligája csoportkörének 10. fordulójában SCM Ramnicu Valcea vasárnap 16 órától játszik otthon a Győrrel.