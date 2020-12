Újra életjelet adott magáról a darts-vb öregura

Azok után, hogy a legutóbbi két világbajnokságon már az első fordulóban kiesett, ezúttal győzelemmel kezdett a londoni PDC-dartsvébén Paul Lim, a szingapúriak 66 éves játékosa.

A veterán klasszis egy jóval esélyesebb rivális ellen játszott,a kétszeres vb-negyeddöntős, korábbi ifjúsági világbajnok Luke Humphries ennek megfelelően 2-0-s előnyre tett szert. De aztán történt valami, többször is hibázott, Kim pedig ezt kihasználta és 3-2-re fordítva győzött.

A szingapúri játékos (aki előtte Pápua Új-Guinea és az Egyesült Államok színeiben is versenyzett) szépen ünnepelt, ugyanis ez a mostani torna a 25. világbajnoksága.

