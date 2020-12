Danyi Gábor: Mélyen tudásunk alatt, szinte hit nélkül játszottunk

Meglepetésre 24-22-re kikapott a magyar kézilabda-válogatott az Európa-bajnokság C csoportjának nyitófordulójában a horvátok ellen.

Már az első félidőben is gyengécske játékkal rukkoltak elő a mieink, majd térfélcsere után egy tízperces gólcsend megpecsételte a válogatott sorsát. Danyi Gábor nem is nyilatkozhatott elégedetten a vereség után.

Óriási csalódás számunkra a találkozó. Mélyen tudásunk alatt, szinte hit nélkül játszottunk, emellett dekoncentráltak is voltunk. Rengeteg technikai hibánk volt, valamint a horvátok nyitott védekezése ellen is szenvedtünk. Amikor sikerült helyzetig eljutnunk, akkor olyan játékosaink is hibáztak, akik egyébként ilyen esetekben nem, vagy csak nagyon ritkán szoktak. A legnagyobb csalódás számunkra az, hogy az eddig elvégzett munka és a lányok mutatott hozzáállása alapján egyáltalán nem számítottunk ilyen forgatókönyvre