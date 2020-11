Kegyetlenül kiütötte a youtuber a korábbi NBA-sztárt

Mike Tyson és Roy Jones Jr. meccsének felvezetéseként ringbe szállt a YouTube-sztár Jake Paul és a korábbi NBA-kosaras Nate Robinson.

Paulnak korábban volt már bokszmeccse, és Robinson tavasszal jelezte, hogy szívesen megmérkőzne vele.

„Egy magasan jegyzett sportoló vagyok, úgyhogy ha legyőznél, az a pályafutásod vagy az influencerkedésed csúcsteljesítménye lenne. Így juthatsz a legkönnyebben hírnévhez, ha kiütöd Nate Robinsont, úgyhogy gyere, és tedd meg” – hangzott Robinson kihívása.

A 36 éves Robinson játszott többek között a New York Knicksben, a Boston Celticsben, a Chicago Bullsban és a Denver Nuggetsben is, háromszor volt az NBA zsákolóversenyének győztese.

A youtuber, aki pár napja azt mondta, a koronavírus-járvány csak átverés, majd utána heves magyarázkodásba kezdett, bevállalta a meccset, amelyet hatmenetesre terveztek, de Paul már a második felvonásban lezárta egy brutális ütéssel, ami után Robinson padlót fogott.

Alr this the last one… y’all are so wrongggg😭😭 #naterobinson #NateRobinsonChallenge #JakePaul pic.twitter.com/zNgzQl7bVq

