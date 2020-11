Nem várt véget ért Tysonék bokszmeccse

Döntetlennel ért véget a két korábbi bokszlegenda, Mike Tyson és Roy Jones Jr. nyolcmenetes bemutató-mérkőzése.

Az 54 éves Tyson és a nála három évvel fiatalabb Jones mérkőzésén előbbi tűnt aktívabbnak, bevitt néhány komoly bal horgot, és több alkalommal is testütésekkel operált, és bár a közösségi médiában sokan őt látták a győztesnek, a bírók döntetlenre hozták ki a meccset.

Tysonnak 67 ütése talált, Jonesnak 37:

Tyson outlanded Jones, 67-37 over their 8-round exhibition fight and had the advantage, 57-28 in power punches 🥊 #TysonJones

(via @CompuBox) pic.twitter.com/uwHbMXbLVm

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 29, 2020