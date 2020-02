Öt másodpercen múlt a tatabányai kézilabdacsapat sikere

A Tatabánya 26-25-re legyőzte a spanyol BM Logrono La Rioja csapatát a férfi kézilabda EHF Kupa csoportkörének első fordulójában.

Remekül kezdett a magyar csapat, de amikor gyengült a lövéshatékonyság, Bartucz László védéseivel kisegítette az együttest. Vladan Matics időt kért, rendet tett a fejekben, ezután újra pontosabbá váltak a támadások és a védekezés is összeállt. Félidő előtt egy 4-0-s sorozattal 14-10-re meg is lépett a tatabánya.

Térfélcsere után is jól muzsikált a haza együttes, ám egy hatperces gólcsend megnehezítette a mérkőzést és a La Rioja felzárkózott. Az izgalmas, küzdelmes hajrában a magyar együttes sokat hibázott, így végig kiélezett csatát hozott a második félidő. A spanyolok ráadásul az utolsó pillanatokban egyenlítettek, ám egy villámgyors ellenakciónak hála úgy szerzett újra vezetést a Tatabánya, hogy már csak öt másodperc maradt a meccsből, ezt pedig már nem szórakozták el a magyarok.

There’s no denying that the finish to Saturday’s Men’s #ehfcup group phase opener was dramatic! @cbmlogrorioja equalised against @tatabanyakc with less than 20 seconds but watch to see how the Hungarian side had the last word. 💪 pic.twitter.com/OPnz27Kmvd

— EHF European Cup (@ehf_ec) February 8, 2020