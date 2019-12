Ugyan kikapott Djokovic, de ez az évtized róla szólt

A világelső spanyol Rafael Nadal győzött, a szerb Novak Djokovic viszont kikapott az Abu-Dzabiban zajló bemutató tenisztorna pénteki játéknapján.

Nadal az orosz Karen Hacsanov ellen nyert 6:1, 6:3-ra, Djokovic pedig a világbajnoki címvédő görög Sztefanosz Cicipasztól kapott ki 3:6, 7:6 (7-4), 6:4-re, írja az MTI.

A két győztes szombaton a döntőben találkozik egymással, a két vesztes pedig a harmadik helyért mérkőzik. Az ötödik helyen az orosz Andrej Rubljov végzett a dél-koreai Csung Hjeon legyőzésével.

Mivel lassan véget érnek a 2010-es évek, ez most az összegzések ideje, és a Twitteren talált statisztikából az derül ki, hogy 2010 és 2019 között Djokovic játszotta a legtöbb meccset (729), ő aratta a legtöbb győzelmet (630) és a győzelmi mutatója is neki a legjobb (86,42 százalék).

The decade of Djokovic, via @enricomariariva pic.twitter.com/tiH7o3GAeu

— José Morgado (@josemorgado) December 13, 2019