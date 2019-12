A 38 éves Serena Williamsnek esze ágában sincs még abbahagyni az élsportot, 2020-ban is a tenisztornák állandó résztvevője lesz. Az első nagy torna, az Australian Open január 20-án kezdődik, így aztán erre már javában készül az amerikai játékos, ám a Yahoo Sport szerint különleges módszerrel: Mike Tysontól vett ökölvívó leckékkel.

Yes, it really happened.

Yes, Serena really won. pic.twitter.com/DMw4vi50gi

— Mouratoglou Tennis Academy 🎾 (@MouratoglouAcad) December 19, 2019