Berki Krisztián: Jólesett, hogy nem néztek vesztesnek

A tornász Berki Krisztiánnak napokon belül újra műtőasztalra kell feküdnie, hogy életben tarthassa élsportolói álmait – négy év alatt ez már az ötödik válloperációja lesz. A lólengés 2012-es olimpiai bajnoka már nem csak a tokiói szereplést tartja fontosnak, hanem az egészségét is. A jövő hét elején egyeztet a mesterével, aztán dr. Gulyás Károly ortopéd sebészre bízza magát – négy év leforgása alatt az ötödik válloperációja következik.

Berkinek közvetlenül a most zajló stuttgarti tornászvilágbajnokság rajtja előtt mondta fel a válla a szolgálatot.

Könnyezve fújt visszavonulót, az olimpiai bajnok, háromszoros világbajnoki és hatszoros Eb-győztes tornász szerint ez volt 17 éves válogatott versenyzői pályafutásának mélypontja.

„Az újabb kudarc teljesen kiborított, de nálam is jobban Kokó bácsit (Kovács Istvánt), az edzőmet, akire mindig is úgy tekintettem, mint ha az édesapám lett volna. Hatalmasat küzdöttünk azért, hogy ott lehessek a világbajnokságon, és olimpiai kvótát szerezhessek, ezért is olyan szörnyű, hogy most ugyanott tartunk, mint tavaly októberben, amikor az utolsó műtétem után mindent újra kezdtünk” – nyilatkozta Berki az SzPress Hírszolgálatnak.

Berki a szövetség jóvoltából kiutazott a stuttgarti vébére, ahol a tanácsaival tudta segíteni a csapattársait.

Sokkal jobb volt így, mint ha otthon magamba roskadva tévénézőként követtem volna a világbajnokság eseményeit. Stuttgartban lépten-nyomon megállítottak a régi barátaim, a pontozóbírók és a nemzetközi szövetség vezetői, bizony jólesett, hogy nem úgy tekintettek rám, mint egy vesztesre, hanem a tornászközösségnek egy olyan tagjára, aki már sokat tett le az asztalra, és aki talán a tokiói olimpián vigasztalódhat.

Azt mondta, hogy a 2015-ös műtéte után volt két nyugodtnak nevezhető éve, aztán újra fájdalmai voltak, kiderítették, hogy egy korábbi operációja közben súlyos bakteriális fertőzést kapott, majd azt is megállapították, hogy elmozdult egy rögzítő csavar a vállában.

Mindez sajnos szinte semmi ahhoz képest, hogy eltűnt a porcréteg a vállízületemből, csont feszül csontnak, kopnak a felületek, így a fájdalmam olykor már elviselhetetlen

– így Berki, aki abban bízik, hogy ezúttal talán sikerül eltávolítani a gyulladt és levált részeket, és annyira felturbózni a vállát, hogy újra terhelhetővé váljon. Most 90 fokig sem tudja felemelni a karját

Sportolóként szeretném megadni magamnak és az edzőmnek az utolsó esélyt, de az egészségemet most már fontosabbnak tartom, mint az olimpiai álmaimat.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás