Hosszú Katinka nem volt érdekes a szlovákoknak

A hétvégén rendezték a szlovák labdarúgó-bajnokság rangadóját, a Dunaszerdahely a Slovant fogadta új stadionjában, a MOL Arénában. A meccs kezdőrúgását háromszoros olimpiai bajnok úszónk, Hosszú Katinka végezte el, akit a jelenlévő nézők alaposan megünnepeltek.

A szlovák tévé számára azonban valamiért nem volt elég érdekes, Hosszú, legalábbis a közvetítésben csak addig lehetett őt látni, amíg háttal volt a kamerának, majd amikor már a kezdőkörben volt, az operatőr a Slovan edzőjét, Martin Sevelát mutatta, írja a Ripost.

Érdekes megoldás volt, hiszen általában végig szokták kísérni a kezdőrúgást, akkor is, ha egy ismeretlen szurkoló végzi el, hát még ha egy híresség. A szlovák közvetítést vette át az M4 Sport is, úgyhogy elképzelhető, hogy a magyar tévénézőknek is feltűnt Hosszú hanyagolása.

A találkozót egyébként 1-0-ra nyerte a Slovan egy büntetővel, így már 11 pont az előnye a második DAC előtt.