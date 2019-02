Az úszóelnök szerint Hosszú Katinka nem volt képes a kompromisszumra

Az utóbbi hetekben érezhető volt némi feszültség a magyar úszósportban, amit az okozott, hogy a Duna Arénában Hosszú Katinka egyesülete, az Iron Swim használhatta az edzőtermét, a többiek pedig kiszorultak. Hosszú műbalhét emlegetett, Verrasztó Dávid azt mondta, összevesztek Hosszúval, de már szent a béke. Szerdán aztán átadták a Duna Aréna új edzőtermét, így mindenki jól járt.

“Nekem nem feladatom, hogy kommentáljam ezeket a helyzeteket. Nem is szeretnék se megmondóember, se igazságosztó ember képében feltűnni, nekem az a dolgom, hogy megoldjuk a helyzeteket” – mondta az új konditerem átadása után Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke.

Wladár csütörtökön a Sport TV Mai helyzet című műsorában szerepelt, ahol elmondta, számára már korábban egyértelművé vált, hogy szükség lesz egy másik edzőteremre, és emiatt folyamatosan egyeztetett a Duna Aréna korábbi üzemeltetőjével, a Budapest 2017 Nonprofit Kft-vel.

“Nyilvánvaló volt, hogy valóban Katinka úgy gondolja – és egyébként én ezt akceptálom, hiszen ő egy háromszoros olimpiai bajnok -, hogy ezt a tornatermet kizárólagosan akarja használni. Ami miatt ez az egész helyzet most felszínre került, annak az volt az oka, hogy Katka befejezte a világkupákon, a rövidpályás vb-n, majd a hawaii edzőtárborban eltöltött külföldi idejét.

Hazajött Magyarországra, és itt a felkészülés kapcsán kerültek felszínre azok a régebb óta húzódó problémák, azok a hangok, amiket egyébként hallottunk, hogy tudniillik a magyar úszóválogatott oszlopos tagjai – akik nyilván nem háromszoros olimpiai bajnokok, de világbajnoki ezüstérmesek és ifjúsági olimpia többször bajnokokról beszélünk – nem tudják abban az időpontban használni az edzőtermet”

– magyarázta Wladár.

A második tornaterem végül három hét alatt készült el, úgyhogy van ok az örömre, de az elnök azért némi kritikát is megfogalmazott.

“Az volt itt a probléma, hogy ebben a három hétben, amíg a tornaterem megépítése, majd az átadás váratott magára, abban az időpontban nem volt Katkában annyi kompromisszum, hogy ezeket a versenyzőket beengedje erre a három a hétre abban a reggeli turnusban. Én úgy gondolom, hogy egy versenyzőnek a felkészülését nem lehet megborítani azzal, hogy a vizes edzést követően megy be edzőterembe.

Hiszen, ha valaki tizenöt éven keresztül úgy készült fel, hogy reggel edzőterem, utána pedig úszóedzés, akkor azt nem lehet. Nem este isszuk a kávét és nem reggel esszük a tatár beefsteaket.”

Wladár, aki saját zsebből fizette az új edzőterem tervezési költségét, nem érti, miért okoz gondot, ha több egyesület tagjai együtt, egy helyen készülnek.

“Akceptálom azt, amit Katka mond, ennek ellenére a múltban ilyen nem volt. Ezek a klubok egyébként kiválóan megférnek egymással, az új tornaterem 140 négyzetméter, és rendkívül modern, innovatív gépekkel lett felszerelve. Különösen a százhalombattai rövidpályás ob-n volt számomra szembetűnő, hogy a magyar úszók szárazföldi edzése nem kielégítő, nem elégséges. Azt is tudni kell, hogy a szárazföldi edzéseknek a módszertana óriásit fejlődött, rendkívül sokrétűvé vált. És azt is fontos megjegyezni, hogy egy-egy úszásnem technikai kivitelezéséhez szükséges a különböző ízületek mozgékonyságának a megtartása, az izomcsoportok fejlesztése, a gyenge pontok megtalálása, vagy akár a regenerációban is segítségünkre tud lenni a szárazföldi edzés. Mi most megteremtettük, még több lehetőséget kaptak a Dagály Arénában edző sportolók”.