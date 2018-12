A Fradi az összes létező sorozatot megnyerte, amiben elindult

A Ferencváros nyerte a férfi vízilabda Szuperkupát, miután szombaton 14-9-re legyőzte a Szolnokot. Varga Zsolt együttese ezzel 2018-ban az összes lehetséges trófeát begyűjtötte: mostani sikere mellett a bajnoki címet, a Magyar Kupát, az Eurokupát és az Európai Szuperkupát is elhódította.

A mérkőzést követően Varga Zsolt, a Fradi edzője úgy fogalmazott, sokat jelentett az, hogy idén komoly csapatok ellen játszottak nemzetközi szinten, ugyanakkor ez is olyan, ha túl sok van belőle, akkor az kiveszi a játékosokból az utolsó tartalékokat is.

Nagy sorozatterhelésből jöttünk, összességében nyolc meccsel játszottunk többet mindenkinél, hiszen indultunk a csoportkörökben is, úgyhogy ez is benne volt biztos a játékosaimban. Én csak gratulálni tudok nekik, hogy ekkora koncentrációval, ekkora lélekkel játszottak ma is, ennyi mérkőzés után