„Huszonhat évig éltünk együtt, leírhatatlan a fájdalom”

A blikk.hu megszólaltatta a december 30-án elhunyt olimpiai bronzérmes, hétszeres világbajnok párbajtőröző, Szalay Gyöngyi férjét.

Horváth Ernő éppen a temetést intézte, amikor a bulvárlap elérte telefonon. Megtörten, elcsukló hangon úgy fogalmazott, hogy huszonhat évig éltek együtt boldog házasságban, leírhatatlan fájdalmat érez felesége elvesztését követően.

A tragédiát megelőző napokban fájt a vádlija, mondtam is neki, hogy pihenjen, ne erőltesse a lábát. Ő azonban sohasem panaszkodott, minden felkérésnek, meghívásnak eleget tett, ezek közé tartozott a kolbásztöltőverseny is. Valószínűleg vérrög alakult ki a lábában, ez vezetett a trombózishoz. Ugyanakkor pontos magyarázatot az értelmetlen halálra csak a patológiai vizsgálat ad majd. Most még fel sem tudom fogni az elvesztését. Azt viszont nem tudom megmondani, mikor gyógyul be a Gyöngyi elvesztése miatti seb. Talán soha…