Ezért van szükséged neked is okos hűtőre (x)

Jól illik a konyhába és hideg van benne? Ennél többet is tudhat egy hűtő, különösen akkor, ha olyan modern okos hűtőt választasz, mint a Candy legújabb hűtőszekrénye! Ha kíváncsi vagy, hogy miként lehet a segítségedre a mindennapokban egy ilyen okos háztartási gép, akkor ez a cikk neked íródott!

Friss élelmiszerek bármikor

Mindenkivel előfordul időnként, hogy túl sokat vásárol, így ételek még azelőtt megromlanak, hogy elfogyaszthatnánk őket. Az új Candy hűtők azonban Total No Frost Circle+ technológiájuknak köszönhetően segítenek megfékezni az ételpazarlást, ugyanis a hőmérséklet és páratartalom garantáltan tökéletes lesz a hűtőszekrény minden polcán és sarkában. Ennek köszönhetően pedig az ételek akár napokkal tovább frissek maradnak! A Total No Frost technológia emellett gátolja a fagy- és jégképződést a fagyasztóban, valamint csökkenti a penész és a baktériumok elszaporodásának esélyét.

Okos megoldások a zsebedben

A legújabb Candy hűtőszekrény okos funkcióinak használatához csupán egyetlen alkalmazásra, a hOn applikációra van szükség, melynek segítségével nyomon követheted, hogy épp mi van a hűtőben, és arról is értesítést kaphatsz, hogy mikor járnak le ezek a termékek. Ez azonban még csak a kezdet: a hűtőszekrényt az app segítségével távolról is vezérelheted, és megváltoztathatod a hűtési hőmérsékletet, ha például megnő a külső hőmérséklet.

Persze egy meleg napon nemcsak a távvezérlésre lehet szükség, de az okos italasszisztensre is, melynek segítségével értesítést kaphatsz, amikor a kedvenc italod megfelelő hőmérsékletűre hűlt. A Candy Smart Food funkció pedig abban is segítséget nyújt, hogy az ételeket a hűtő melyik részébe érdemes tenni.

Hűtő az igényeidre szabva

Az okos tulajdonságai mellett az új Candy hűtők egyik nagy előnye, hogy szabadon alakíthatók és az igényeidre szabhatók. A belső polcok mellett az ajtópolcok is szabadon állíthatók és alakíthatók, így akár 100 különböző módon berendezheted a hűtőd belsejét. Sőt, ezeknél a modelleknél az ajtónyitás iránya is megfordítható, így bármilyen is a konyhád, az új hűtőd passzolni fog bele!

Ha beépíthető hűtőszekrényt választasz, akkor pedig a Candy in-tech rendszer lesz segítségedre, mely okos beszerelési megoldásaival abban segít, hogy a hűtő gyorsan és egyszerűen beilleszthető legyen bármilyen konyhabútorba.