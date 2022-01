Újabb lendületet vehet az ingatlanpiac 2022-ben

A kormányzati támogatások lejáró határideje jókora lökést adhat idén a lakáspiacnak, írja azenpenzem.hu.

A lap cikke szerint míg 2018 óta, a különböző otthonteremtési kedvezményeknek köszönhetően, jelentősen bővült az első lakásukat vásárlók aránya, tavaly a Duna House (DH) adatai szerint megtört a korábbi emelkedő trend, a kép azonban mostanra megváltozott.

Mint írják, mivel az elszálló inflációt nem követték sem a bankbetétek, sem az állampapírok kamatai, a tapasztalatok szerint az ilyen időszakok még erőteljesebben az ingatlanpiac felé terelhetik a befektetőket.

Az OTP Ingatlanpont friss elemzésében arról írt, hogy amennyiben az infláció nem csökken, tovább nőhet a lakóingatlant befektetési céllal vásárlók száma. A szakértők úgy látják, hogy az idén meghatározó maradhat az olcsóbb területek térnyerése, de 2020-2021-es megtorpanás után már látszanak az új lendületet jelei Budapest belvárosában.

Ugyanebben az elemzésben mutattak rá arra is, hogy az árak emelkedésének hosszát és ütemét alapvetően befolyásolja a magyar és a globális gazdaság teljesítménye, az infláció és a reáljövedelmek növekedése. Emellett idén is kiszámíthatatlan tényező a koronavírus-járvány. Nem mellékes, hogy a közelgő választások után is átalakulhat a jelenleg elérhető támogatások rendszere.

Az Ingatlan.com elemzése szerint 2022-ben – hasonlóan a tavalyihoz – az év első felében erőteljes bővülés várható a lakáspiaci forgalomban, és az árak is szinte mindenhol emelkedhetnek. A növekedés várhatóan később is marad, de a tempó valamivel visszafogottabb lehet.

Felhívták rá a figyelmet, hogy az eddigi ismereteink szerint ugyanis a falusi csokot az év közepéig, a lakásfelújítási támogatást és a babaváró kölcsönt pedig az év végéig lehet igényelni. A Magyar Nemzeti Bank (NMB) által meghirdetett zöld otthon program első 200 milliárdos kerete számítások szerint áprilisig tarthat ki. Sőt, a 2022 végéig építési engedélyt szerzett vagy egyszerű bejelentéssel épülő új ingatlanokat lehet 2026 végéig a kedvezményes, 5 százalékos lakásépítési áfával megvásárolni.

Utóbbi a telekpiacon okozhat árrobbanást, mivel elérhető telkekből egyre kevesebb van, és leginkább a nagyvárosok agglomerációs övezeteiben épülő kertes házak esetében ösztönzi az építtetőket a minél gyorsabb telekvásárlásra.