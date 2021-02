Főzés télen, minden nehézség nélkül (x)

Mi eshetne jobban ezeknek a barátságtalan, hideg téli hónapok gyakran szeles, sötét, nedves, ködös napjainak végeérhetetlen estéin, mint egy finom, meleg étel! A legtöbben ezért a begyújtott sütők, forró tűzhelyek mellett a konyhában keressük a menedéket. Nincs is jobb, mint egy hideg nap után jól átmelegedni, így mielőtt bebújna a meleg ágyba, kényeztesse magát meleg, tartalmas vacsorával, melyet ráadásul percek alatt, minden nehézség nélkül el is készíthet!

Mit főzzünk, mikor kint mínuszok röpködnek, fúj a szél, és jó esetben havazik? A tél kiadós ételeket követel, mert a lehűlés miatt szervezetünk a jó működéséhez táplálóbb ételeket igényel. Ehhez szeretnénk Önöknek ajánlani egy tökéletes segítőtársat, a Cook4me+ (CY851130) digitális multifunkciós edényt, melyhez elég csak előkészíteni a hozzávalókat, a főzést elintézi ő maga! Egy gombnyomással egyszerűen kiválaszthatja a 150 előre betáplált előétel, főétel és desszert közül azt, melyre éppen gusztusa van, de a főzés menete természetesen adott alapanyagokhoz is igazítható. Ha szeretné, áttérhet a manuális irányításra és a hat készítési mód egyikével, vagy kombinációjával saját receptjeit is elkészítheti (használhatja a gépet kuktaként, kosaras gőzölőedényként, süthet, főzhet, főzhet alacsony hőfokon, vagy melegíthet benne). Akár szószokhoz, rizottóhoz, vagy éppen édes desszerthez van kedve, a Cook4me+ játszva elkészíti mindet. A gép intuitív digitális kijelzője végig jelzi majd, a főzés mely lépésénél tart. A Cook4me+ a kínálatában található receptek többségét 15 perc alatt elkészíti, így ideális segítője a gyors vacsorák elkészítésének. Maga el tudja bírálni, hogy az alapanyagok mennyiségéből, adagok számából adódóan mennyi idő szükséges az étel főzéséhez. Késleltetett indítás funkciójának köszönhetően a főzés idejét igény szerint tervezheti meg. A multifunkciós edény képes melegen tartani az ételt míg nem ül mindenki az asztalhoz. Praktikus a „kedvelt” nyomógomb használata is, melynek köszönhetően a kedvenc fogások elkészítése igazán egy gombnyomásrsa, könnyedén indítható. Az edény és a gőzöléshez használatos kosár is mosható mosogatógépben.

Ajánlott fogyasztói ára: 97 990 Ft.



Gombás sertéshús

Hozzávalók 4 adaghoz:

4 db csontos sertésszelet, 60 g hagyma, 40 g zsír, 40 g angolszalonna, 50 g szárított gomba, 500 ml víz az áztatáshoz, 4 gerezd fokhagyma, 3 evőkanál rizsliszt, 1 teáskanál kömény, só, 4 db babérlevél, 2 db borókabogyó, 4 db szegfűbors

Manuális módra bekapcsoljuk a Cook4Me+ multifunkciós edényt, „browning” funkcióra állítjuk. Az edénybe tesszük a zsírt, megvárjuk, míg felforrósodik. Hozzáadjuk a sózott, borsozott sertésszeleteket és mindkét oldalukon megpirítjuk azokat. Kivesszük a húst, az edénybe tesszük a szalonnát és a hagymát, lepirítjuk. Hozzáadjuk a leszűrt, kinyomkodott gombát (a levét tegyük félre), az összes fűszert, zsírjára pirítjuk. Rászórjuk a lisztet, lepirítjuk, majd felöntjük a gomba vizével és jól elkeverjük. Visszatesszük a sertésszeleteket, hozzáadjuk a szétnyomott fokhagymákat. Megsózzuk, lezárjuk, és 40 percre kukta funkcióra állítjuk.

A Groupe SEB francia családi vállalkozás, melyet a magyar piacon a Tefal, Rowenta és Krups márkáknak köszönhetően ismerhet, vállalja, hogy termékei 10 évig javíthatóak – ez immár termékeinek 95%-ra érvényes.