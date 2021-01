Titokban fényűző luxusvillát vett Reese Witherspoon

Mostanáig egész jól titkolta Reese Witherspoon, hogy tavaly márciusban 15.9 millió dollárért vásárolt magának egy új birtokot Los Angeles egyik előkelő negyedében, Brentwoodban, írja a Variety.

A többszörös díjnyertes színésznő és médiamogul valamint férje, Jim Toth a legnagyobb csendben tette át a székhelyét a csodálatos villába.

Az ingatlan tulajdonképpen beleolvad a környezetébe, egy magánút vezet a kapujáig, így egyáltalán nem véletlen, hogy mostanáig senkinek nem tűnt fel a házaspár költözése.

A közel 900 négyzetméteres otthon még 1993-ban épült, és természetesen sztárokhoz illően egyáltalán nem nélkülözi a luxust. Van benne könyvtár, az étkező mellett egy külön reggelizőszoba márvánnyal kikövezve, és négy nagy sütő, ami bármelyik séfet levenné a lábáról.

Az emelet egy fokkal családiasabb, de a fő hálószoba hatalmas és tartozik hozzá egy közel akkora fürdőszoba is. Ezen a szinten van még négy másik szoba is, valamint az alagsorban két másik hálóhelyiség is a személyzet számára. Rájuk valószínűleg szükség is van, mert egy ekkora házat azért nem olyan könnyű folyamatosan rendben tartani.

Az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő és férje egyébként tavaly két ingatlanját is eladta, az egyik 17 millió, a másikat 6.7 millió dollárért két milliárdosnak, így volt miből új otthont választaniuk.

