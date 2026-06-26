távozásügyvezető igazgatótrafóerdődi katalin
Kultúra

Távozik a Trafó ügyvezető igazgatója

Stepán Virág
admin Ősze András
2026. 06. 26. 17:47
Stepán Virág
2027-től új igazgatót keres az intézmény.

Távozik a Trafó éléről Erdődi Katalin ügyvezető igazgató – írja a Fidelio. A Fővárosi Önkormányzat és az intézményvezető közös megegyezéssel döntöttek az ügyvezetői megbízás megszüntetéséről. A leköszönő igazgató még részt vesz a következő évad programjának összeállításában, és várhatóan 2026 év végével távozik.

2025 januárjától vezette az intézményt

Erdődi Katalin nemzetközileg elismert független kurátor, dramaturg és szakíró, aki 2025 elején vette át a Trafó Kortárs Művészetek Háza irányítását.Igazgatói időszaka alatt az intézmény tovább erősítette kulcsfontosságú pozícióját a hazai, regionális és nemzetközi kortárs művészeti színtéren, miközben új programstruktúrával – társadalmi kérdésekre reflektáló összművészeti fókuszokkal – és rendhagyó, a fővárosból is kilépő kezdeményezésekkel bővítette tevékenységét.

Vezetése alatt kiemelt szerepet kaptak az aktuális társadalmi témák művészeti feldolgozását célzó programok, valamint a különböző közösségek és nézőpontok bevonását ösztönző kezdeményezések. A leköszönő igazgató hangsúlyozta: az elmúlt másfél év megerősítette abban, hogy szakmai tapasztalata elsősorban a művészeti vezetés területén jelent előnyt, míg az ügyvezetői feladatok hosszú távú ellátását nem látta fenntartható módon biztosítottnak.

A Fővárosi Önkormányzat és a Trafó köszönetét fejezte ki Erdődi Katalinnak az intézményért végzett munkájáért, valamint a művészeti és szervezeti fejlesztésekért. Kiemelték: a vezetőváltás időszakában az intézmény működése zavartalanul folytatódik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Telex: Csiszár Jenőt és Orbán Viktor unokatestvérét is visszahívta Orbán Anita
Megvolt az év celebtalálkozása az amerikai-török vb-meccsen
Pócs János Dopemannél: Az emberek ugyanolyan szinten félnek Magyar Pétertől, ahogy féltek Hitlertől
Orbán Anita hazarendel 37 nagykövetet
A választók igazságot akarnak, nem érdekli őket, hogyan bontják le a NER-t
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik