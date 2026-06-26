Távozik a Trafó ügyvezető igazgatója

Távozik a Trafó éléről Erdődi Katalin ügyvezető igazgató – írja a Fidelio. A Fővárosi Önkormányzat és az intézményvezető közös megegyezéssel döntöttek az ügyvezetői megbízás megszüntetéséről. A leköszönő igazgató még részt vesz a következő évad programjának összeállításában, és várhatóan 2026 év végével távozik.

2025 januárjától vezette az intézményt

Erdődi Katalin nemzetközileg elismert független kurátor, dramaturg és szakíró, aki 2025 elején vette át a Trafó Kortárs Művészetek Háza irányítását.Igazgatói időszaka alatt az intézmény tovább erősítette kulcsfontosságú pozícióját a hazai, regionális és nemzetközi kortárs művészeti színtéren, miközben új programstruktúrával – társadalmi kérdésekre reflektáló összművészeti fókuszokkal – és rendhagyó, a fővárosból is kilépő kezdeményezésekkel bővítette tevékenységét.

Vezetése alatt kiemelt szerepet kaptak az aktuális társadalmi témák művészeti feldolgozását célzó programok, valamint a különböző közösségek és nézőpontok bevonását ösztönző kezdeményezések. A leköszönő igazgató hangsúlyozta: az elmúlt másfél év megerősítette abban, hogy szakmai tapasztalata elsősorban a művészeti vezetés területén jelent előnyt, míg az ügyvezetői feladatok hosszú távú ellátását nem látta fenntartható módon biztosítottnak.

A Fővárosi Önkormányzat és a Trafó köszönetét fejezte ki Erdődi Katalinnak az intézményért végzett munkájáért, valamint a művészeti és szervezeti fejlesztésekért. Kiemelték: a vezetőváltás időszakában az intézmény működése zavartalanul folytatódik.