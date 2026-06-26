A Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója helyettes államtitkár lesz

A zeneművészetért felelős helyettes államtitkári feladatokat a jövőben Popa Gergely látja el

– jelentette be Facebook-bejegyezésében Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár.

Popa korábban a Magyar Állami Operaház zenekari igazgatójaként, valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar vezetőjeként is dolgozott. A zeneművészet területe egyébként a rendszerváltás óta most először kap helyettes államtitkári szintű képviseletet kormányzatban.

Kicsoda Popa Gergely?

Popa Gergely Győrben született, középfokú tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát hegedűművész és hegedűtanár szakon.

2000-től a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának tagja volt, 2000 és 2004 között a japán Kanazawai Zenekar vendégművészeként dolgozott. 2007 és 2013 között a Savaria Szimfonikus Zenekar szólamvezetőjeként és koncertmestereként dolgozott, később a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólamvezetője lett.

2018-tól 2023 júliusáig pedig a Magyar Állami Operaház zenekarának igazgatójaként tevékenykedett, ezután Szombathelyre igazolt: 2025. június 1-től a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója.

Popa Gergely pályafutása során a zenei szféra szinte minden területét megismerte. Amikor a zeneművészeti helyettes államtitkár kérdése került terítékre biztos voltam abban, hogy olyan személyre lesz szükség, aki pontosan ismeri a színpad és a menedzsment kihívásait

– írta szakmai múltjáról a tiszás politikus.