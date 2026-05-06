Horvát állampolgár lett John Malkovich

admin Vincze Miklós
2026. 05. 06. 10:23
Közben persze az amerikait is megtartotta.

John Malkovich kedden átvette a horvát állampolgárság megszerzéséről szóló határozatot Zágrábban – közölte Davor Bozinovic belügyminiszter a közösségi médiában.

A miniszter mellett Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök is találkozott aznap Malkovichcsal, akivela horvát kultúráról, turizmusról, sportról és üzleti lehetőségekről beszéltek.

A kormányfő elmondta: a színész hosszú pályafutása és művészi sikerei inspirációt jelentenek a fiatalok számára, és örömét fejezte ki aziránt, hogy a pályája során hetvennél is több filmben feltűnő, két Oscar-, illetve három Golden Globe-jelölést besöprő Malkovich ápolja horvát gyökereit.

A színész nagyszülei a Károlyváros megyei Ozaljból vándoroltak ki az Egyesült Államokba, ez tette lehetővé a kettős állampolgárságát – tette hozzá az MTI.

