Intim masszázsgélt teszteltek a Balázsékban, a Médiatanács megbírságolta a rádiót

Jelentős bírságot szabott ki a Médiatanács a Balázsék című rádióműsornak otthont adó Rádió 1-re és a Megasztárt sugárzó TV2-re a klasszifikációs rendelkezések megsértése miatt – tudtuk meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának határozata értelmében több, mint 11 millió forint bírságot kell fizetnie a Rádió 1-nek azért, mert a Balázsék egyik adása megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket. A testület emellett újabb eljárást indított a műsorszám további két adásában elhangzottak miatt

– áll a levélben.

A közlemény szerint a Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Ráskó Eszter vezette rádióműsor a 2025. szeptember 16-án sugárzott epizódjával sértette meg a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat azzal, hogy a reggeli adásban a műsorvezetők intim masszázsgélt teszteltek.

A Balázsék korhatár-besorolása egyébként a tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott kategóriába esik, ám a szóban forgó adást a tartalma miatt csak a tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott klasszifikáció szabályai szerint sugározhatták volna, 21 óra után.

A Megasztár is törvényt sérthetett

A TV2 Zrt.-vel szemben is eljárást indított a Médiatanács egy októberben sugárzott epizód miatt, ám ez ügyben még nem született végső döntés.

Megsérthette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú, sérelmes bemutatásának tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést a TV2 lineáris audiovizuális médiaszolgáltatáson közzétett Megasztár című tehetségkutató 2025. október 11-én 19 óra 28 perckor sugárzott adása, melyben egy kiskorú versenyző – kiesését követő – felfokozott érzelmi megnyilvánulásait mutatták be

– írják a közleményben.

Arról a részről van szó, amiben az egyik versenyzőt, Mikes Zsüliettet, aki a kiesése után leviharzott a színpadról, a műsor stábja még a női mosdóba is követte, ahol a lány pánikrohamot kapott a kamerák előtt. Ahogy azt az NMHH által indított eljárás is elárulja, a jelenet adásba is került, amit sokak felháborodással fogadtak – Osváth Zsolt fel is jelentette a csatornát.

Mivel az ominózus epizód a TV2 Play kínálatába is felkerült, ezért a Médiatanács a TV2 Zrt.-vel szemben mindkét médiaszolgáltatása tekintetében eljárást indított.