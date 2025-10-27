curtismajkavideóklip
Majka is feltűnik Curtis új klipjében – csalfa rókaként

Fotó: Marjai János // Adrián Zoltán
2025. 10. 27. 17:12
Fotó: Marjai János // Adrián Zoltán

Széki Attila (Curtis) új, száz százalékban mesterséges intelligenciával készült klipet jelentetett meg Ez ma a sláger című dalához. A videóban számos állat karakter feltűnik, akik egy-egy valós személyre utalnak.

Hogy kik az így megjelenített emberek, arról az újpesti rapper a Blikknek úgy fogalmazott:

Mindenki ismerje fel magát. Biztos, hogy célba érnek az üzenetek, aztán majd kezeljük azt is.

Azért vannak elég egyértelmű utalások a klipben, melyben Curtis önmagát fekete bárányként ábrázolta. Volt zenésztársa, Majka például csalfa rókaként tűnik fel. A klipben megjelenik a „Beeelehalok” című dal aranylemeze, melynek előadóit így tüntetik fel:

Csalfa, Curtis és BLR

Ezután egy rókát látunk, aki a dal refrénjét énekli. De megjelenik Zalatnay Cini is: miközben a képen egy rácsok mögé zárt nőstény oroszlánt látunk, a szövegben a neve is elhangzik: „Felbukkanok, megint itt, nini, börtönbe kerülök, mint Zalatnay Cini”.

A mesterséges intelligenciával gyártott klipről Curtis úgy fogalmazott a lapnak, hogy „ez a jövő!”, hozzétéve:

Az, hogy elsőként nekem készült egy full AI-os klip, szerintem korszakalkotó. Vadász Roland ötlete volt a koncepció, aztán Oláh Ákos barátommal, aki készítette a klipet, hárman összeültünk és kitaláltuk a karaktereket. Bár az AI-hoz annyira nem értek, mindenbe beleszóltam, hiszen ettől lesz „curtises” a dolog. Szerintem ennek a dalnak nagyon jó ízt adott ez az egész.

