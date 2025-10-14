51 éves korában hasnyálmirigyrákban meghalt D’Angelo, írja a Variety. A zenész családja megerősítette a hírt a lapnak. D’Angelo halálát a Guardian szerint hasnyálmirigyrák okozta.

Michael Eugene Archer, ismertebb nevén D’Angelo, amerikai zenész volt. 1974. február 11-én, Richmondban, Virginia államban született, az amerikai R&B és neo-soul egyik legmeghatározóbb alakja volt az 1990-es évek végén és 2000-es évek elején. Mindössze három albuma jelent meg, legismertebb dalai a Brown Sugar, Untitled (How Does It Feel), és Really Love.