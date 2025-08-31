disney+dokumentumsorozatfilmtvgyerekinfluenszerek
A mai gyerekek már nem űrhajósok, hanem youtuberek akarnak lenni – ilyen a gyerekinfluenszerek élete

admin Polák Zsóka
2025. 08. 31. 18:00
Éppen cseperednek fel az első generáció tagjai, akiknek a születését – szó szerint és átvitt értelemben is – élőben figyelhették az emberek a közösségi platformokon. Ők azok, akiknek már iskolakezdés előtt több pénzük van, mint a legtöbb embernek valaha lesz, mögöttük pedig azok a szülők állnak, akik nemcsak kirakják gyerekeiket a közösségi felületekre, de pénzt is csinálnak belőlük. A Disney+-on debütáló Népszerűnek születtek: A gyermek influencerek igazi élete a jelenség dilemmáit veti fel.

Az edzés nem ér, ha nem posztoltad, az ebédet sem etted meg, ha nem filterezted meg rendesen a hamburgert Instára, és a gyerek sem jött igazán világra, ha nem érkezik róla kötelező jelleggel lábacskás fotó a pontos súly- és hosszmegjelöléssel. Sarkítás, de kis túlzással tényleg így működnik az élet a közösségi felületeken, ahol ma már a születésétől kezdve dokumentálva van a gyerekek létezése. Bár a közösségi média továbbra is tele van baba- és gyerekfotóval, az utóbbi években jóval tudatosabbak lettek a szülők. Ha nem is maradtak el az utódokat dokumentáló felvételek, ma már jellemzően kitakarják a gyerekek arcát, és mindenki pontosan tudja miért: egyrészt nem tekinthetünk el a gyerekek személyiségi jogaitól, másrészt annak a valós veszélyétől sem, ki, és hogyan fog az internet sötétebb bugyraiban visszaélni a fotókkal.

Ehhez képest pedig ott vannak azok a szülők, akik nemhogy takargatják gyermekük arcát, hanem a kirakatba helyezik, és ezzel keresnek dollármilliókat. A gyerekinfluenszerség az utóbbi években rengeteget tárgyalt jelenség, a dokumentumfilmesek is előszeretettel vesézik ki, a Disney+-on bemutatott Népszerűnek születtek: A gyermek influencerek igazi élete, ha kicsit egyenletlenül is, de igyekszik ennek több rétegét is bemutatni.

Ines Novačić rendező öt éven át követett több olyan családot, ahol a fő kenyérkereső gyakorlatilag a gyerek, ehhez asszisztál a szülő, aki a gyermekét reklámarcként, produktumként hasznosítva épít brandet.

Van, aki szerint ez horror, van, aki szerint tündérmese. Ez teszi igazán érdekessé ezt a témát, mert végső soron olyan dologról van szó, amely egyrészt mindenkihez közel áll, másrészt univerzális: a családról és a gyerekkorról

nyilatkozta a rendező a témaválasztásról.

