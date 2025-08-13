filmtvstephen kingdonald trumphorror
Stephen King szerint az igazi horror az maga Donald Trump

Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
2025. 08. 13. 09:58
Elég jó szakértője a témának.

Bár minden kétséget kizáróan őt tartják a horror nagymesterének, úgy érzi, hogy jelenleg az élet írja a legfélelmetesebb forgatókönyvet, Donald Trump elnökségével. Stephen King a Guardianen válaszolt olvasói kérdésekre, aminek során röviden kifejtette a véleményét az amerikai elnökről. Azt kérdezték tőle, hogy milyen véget szánna a Trump-érának.

Szerintem az impeachment [alkotmányjogi felelősségre vonás – a szerk.] jó lezárás lenne. Mondjuk úgy, hogy szeretném látni, ahogy nyugdíjba vonul. Csúnya befejezés lenne, ha kapna egy harmadik ciklust, és teljesen átvenné az irányítást. Akárhogy is alakul, ez egy horrorsztori. Trump maga egy horrorsztori

– válaszolta.

A kérdezz-felelek során többek közt kiderült az is, hogy Christopher Lloyd vagy Kyle MacLachlan játszhatná őt egy filmben és hogy dolgozott egy malomban, ami komoly inspirációforrásnak bizonyult a történeteihez.

