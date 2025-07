A republikánusok operaházat neveznének el Melania Trumpról

Melania Trump nevét viselné a washingtoni John F. Kennedy Központ az Előadó-művészetért operaháza, a republikánus képviselőházi politikusok egy törvényjavaslattal kezdeményezték a névváltást – írja a Variety.

A képviselőházi bizottság 33–25 arányban már meg is szavazta a módosítást, ám a névváltoztatást tartalmazó törvényjavaslatnak még át kell mennie a kongresszusi szavazáson is ahhoz, hogy életbe lépjen. Az egyik kezdeményező kongresszusi képviselő, Mike Simpson úgy fogalmazott, hogy „a first ladyről elnevezni a színházat remek módja annak, hogy elismerjük a művészetek iránti elkötelezettségét”.

Donald Trump amerikai elnök második ciklusa alatt szervezte át az intézményt, amelyet korábban túlságosan woke-nak nevezett. A vezetőség nagy részét elbocsátotta, és a saját embereivel töltötte meg a bizottságot: többek közt kabinetfőnökét, az alelnöke feleségét, a kereskedelmi miniszter feleségét és két Fox News-műsorvezetőt is az intézmény vezetőségébe helyezett. Ők később Trumpot választották meg a Kennedy Center elnökének.

Több neves amerikai művész, köztük a rendkívül népszerű Hamilton stábja is felemelte a szavát az átszervezés ellen, és kijelentették, hogy távol maradnak a Kennedy Centertől. Mikor júniusban az elnök és felesége az operában járt a Nyomorultak premierjén, tapsot és füttyszót egyaránt kapott a páros.