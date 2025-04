Huszonnégy év után új albumot ad ki a Pulp: Jön a More

Két évvel ezelőtt, 2023 márciusában elhunyt Steve Mackey, a Pulp legendás korábbi basszusgitárosa. Társai most az ő emlékének ajánlják a zenekar huszonnégy évnyi szünet után jelentkező új albumát, a More-t, amin új dalok egész sora lesz hallható – írja a Guardian.

A Pulp a 2001-es We Love Life óta mindössze egy dalt adott ki (ez volt 2013-ban az After You), 2011-ben és 2023-ban pedig csak egy-egy turné erejéig álltak újra össze, így kevesen számítottak arra, hogy a háttérben újra dolgoznak valamin.

You deserve … More.

Pulp’s brand new album will be released on 6 June 2025. Listen to the single Spike Island and pre-order your copy now at https://t.co/pzp9iLc9k4. #pulplovegivingyoumore pic.twitter.com/A9IhBt9fdy

— Pulp (@welovepulp) April 10, 2025