Blikk: Megjelentek a végrehajtók Péter Szabó Szilvia otthonánál

Csütörtök délelőtt végrehajtók jelentek meg Péter Szabó Szilvia budapesti otthona előtt – írja a Blikk, amely felidézi, hogy a Nox énekesnője ellen egykori fénytechnikusa, Vona Károly kezdeményezett eljárást, akinek több mint egy éve 25 millió forinttal tartozik Péter Szabó. A tartozás összege azóta ráadásul emelkedett, így az ügyvédi és végrehajtói költéggel együtt immár 29 millióra rúg.

A végrehajtók érkezésekor a helyszínen jelen volt ügyvédestül Vona is, akinek állítása szerint az énekesnő a mai napig nem fizetett neki, illetve egy ideje már nem is kommunikál vele, ám mivel semmi nincs a nevén, így terhelni sem lehet mire a tartozást.

Péter Szabó Szilviával volt egy szponzori elszámolási vitánk, amelybe aztán egy ingatlan adás-vétel is belekerült. Ami a lényeg: a bíróság másodfokon megítélte nekem a több mint 25 millió forintot. Egyébként az énekesnő az ítélethirdetésre sem jött el, és velem egyáltalán nem kommunikál. Hiába hívom, nem reagál. Nagyjából két éve beszéltünk, s ha azt gondolja, hogy feladtam, akkor téved. Látom olykor ilyen-olyan televíziós műsorokban, tudom, hogy rendszeresen fellép, luxusnyaralásokon vesz részt, amivel nincs is semmi baj, csak a koszt törölje le maga körül. Mert a csillogó élet mögött nem mutat jól egy súlyos tartozás, azt pedig aligha érti bárki is, – velem együtt –, hogy nincs semmi a nevén. Vagyis hogy hivatalosan nincs semmije…