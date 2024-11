Átadták az idén már queer válogatással is készülő Verzió Filmfesztivál díjait

A 21. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál csak november 13-án ér majd véget, így a vetítések szerdáig folytatódnak, a négy kategóriában versenyző filmek közül azonban már kiválasztották a legjobbakat – derül ki a szervezők sajtóközleményéből.

A Legjobb dokumentumfilm elismerést az Apa c. román film kapta, a Legjobb magyar film Az életed nélkülem lett – írja a hosszú beszámoló, ami hozzáteszi: idén először queer tematikájú filmek is versenyeztek, a díjazott ebben a sorban a merész Queendom lett.

A fesztiválon a következő két napban a nyertes és különdíjas filmek egyaránt megtekinthetők lesznek, ezt követően pedig november 24-ig online is elérhető lesz egy széles válogatás az idei felhozatalból.

A Verzió idén is a nemzetközi dokumentumfilmes világ fókuszpontjává teszi Budapestet: mivel sok dokumentumfilm nem kerül moziforgalmazásba, így a fesztivál egyedülálló lehetőség arra, hogy olyan alkotásokat láthassunk, amik máshogyan nem lennének elérhetők – olvasható a hírben.

A fesztiválon idén hatvannyolc film szerepelt, a díjakból pedig négy kategóriában összesen ötöt osztott ki a megújult kurátori csapat, illetve a nemzetközi versenyzsűri. Ezek az alábbiak:

A Verzió célja minden évben, hogy felhívja a figyelmet a kirekesztésre és jogsértésekre, de ezzel párhuzamosan az is, hogy a lenyűgöző filmekkel és a kapcsolódó programokkal megmutassa az emberek sokféleségét.

Fontosnak tartjuk, hogy a személyes narratívák és a bemutatott történetek ereje segítsen abban, hogy a nézők közvetlen kapcsolatba kerüljenek olyan problémákkal is, amelyek távolinak vagy érinthetetlennek tűnnek számukra

– mondta el Gyureskó Enikő fesztiváligazgató.

A Legjobb emberi jogi dokumentumfilmet a Verzió felhívására jelentkezett öt fős Fiatalok zsűrije választotta ki: ez lett a Nincs más föld, melynek főszereplői Ciszjordániában nap mint nap újra kell, hogy gondolják az életüket, mely szorosan összefügg a földdel, amin születtek. A film egy bátor négyfős palesztin-izraeli aktivista csoport munkája. Különdíjat kapott a Fekete doboz, Shiori Ito, egy fiatal japán újságírónő saját szexuális zaklatásáról szóló elszánt és érzékeny története és alkotása.

A Nemzetközi szekció másik zsűrije a Legjobb dokumentumfilm díját az Apa c. román alkotásnak ítélte: Lina Vdovîi és Radu Ciorniciuc filmjében egy nő megszakítja a családján belüli erőszak körforgását, amelyet a társadalom túl sokáig magától értetődőnek tartott. A generációs erőszak megállítható – ezt szépen ábrázolja ez az intim és univerzális mű. Különdíjban részesült A néma fák, Agnieszka Zwiefka lengyel rendezőnő alkotása.

A Legjobb magyar dokumentumfilm Az életed nélkülem lett (erről írt kritikánk itt olvasható), Rubi Anna rendezésében. A film olyan anyák története, akik felnőtt, fogyatékossággal élő gyermekeiket nevelik. A zsűri értékelése szerint a film egyszerre foglalkozik társadalmi kérdésekkel mégis képes lekötni a néző figyelmét, és elkerüli a családi kapcsolatok túlságosan leegyszerűsített ábrázolását. Különdíjat kapott a KIX, mely egy hosszú távú projekt, egy őszinte, játékos és lenyűgöző alkotás, amelyben a film médiuma egyedülálló és pótolhatatlan szerepet játszik.

A Doc Future versenyt első- és második filmes alkotók egész estés dokumentumfilmjeivel is egy nemzetközi zsűri értékelte, ennek nyertese a Dalok a lassan égő Földről, Olha Zhurba filmje lett. A két éven át az ukrán frontvonalhoz közel rögzített audiovizuális napló Ukrajna elmerülését mutatja be a háború mélységébe, valamint az ukrán társadalomban végbemenő finom változásokat követi nyomon. A zsűri indoklása szerint a film szemlélődő módban, mégis erőteljesen közvetíti a háború borzalmait, valamint az új remény keresésének küzdelmét. A Doc Future különdíjasa a Balomania, egy stílusos és mesterien rendezett első film a baloeiros, a brazil hőlégballon építés veszélyes világáról.

A Verzió Filmfesztivál idén először Itt vagyunk címen LMBTQ+ versenyszekciót is indított. A szekcióban érzékeny és minőségi filmek versenyeztek, melyek változatos nézőpontokból és megközelítésekkel ábrázolták az embereket sokszínűségükben, összetettségükben és szépségükben, rámutatva arra, hogy mennyire diverz problémákkal küzd a közösség. A Legjobb queer film a Queendom, Agniia Galdanova és Igor Myakotin Oroszországban játszódó filmje, melyben egy radikális performanszművészt ismerhetünk meg. A film kiemelkedő és merész alkotás, mely főszereplőjéhez hasonlóan nem fél a határokat feszegetni. A történetvezetés drámaisága, a főszereplő szuggesztív jelenléte, az ábrázoltak érzékeny és bátor bemutatása teszik a filmet az idei fődíj méltó nyertesévé. A zsűri különdíjban részesítette a Grand Prize c. horvát alkotást, amely friss, humoros és energikus megközelítésével ragadja meg a generációs problémákat, az identitás formálódását, és könnyedén és jó arány érzékkel keveri a megfigyelői és aktív dokumentumfilmes eszközöket.

A Verzió Filmfesztivál nemcsak filmekről szól, hanem közösségi élményről is. A fesztivál közönségtalálkozói, háttérbeszélgetései idén is lehetőséget adnak arra, hogy a nézők elmélyedjenek a filmek mögötti érdekes és fontos témákban. A fesztivál a nyertes filmekkel és a különprogramokkal november 13-ig folytatódik Budapesten a Toldi és Művész mozikban, továbbá november 17-ig az Adaptérben a fesztivál virtuális valóság programját bemutató Vektor VR kiállítással. A nyertes és különdíjas filmekből a fesztivál hátralévő napjain, hétfőn, kedden és szerdán is tartanak vetítéseket.

A budapesti vetítések után november 14-24. között online is elérhető lesz 41 film a Verziótékában: https://festival.verzio.org/, és érkeznek a Vidéki Verzió programjai Kecskeméten, Debrecenben, Szombathelyen, Miskolcon, Pécsett és Szegeden.