Augusztusban kiderül, magányos marad-e Emily és Szauron

Közeleg a nyár vége, így a streamingcégek is magasabb fokozatra kapcsolnak: folytatódik A hatalom gyűrűi, Emily is visszatér Párizsba, és ez még korántsem minden. Hiszen új évaddal jelentkezik az Ipar és a Gyilkos a házban is, sorozatos folytatást kap az Isten városa, Az Esernyő akadémia pedig el is búcsúzik ezzel az évaddal. Sorozatfőszerepben láthatjuk Jeff Goldblumot és Vince Vaughnt, továbbá japán iskolai sorozat és spanyol kórházas sorozat is indul majd a hónapban.

Red Eye – Halálos repülés, Max Augusztus 1. A Richard Armitage főszereplésével készült brit thrillersorozat egy London és Peking közötti éjszakai repülőút során játszódik, miután egy brit férfit gyilkosság gyanújával kiadtak Kínának. Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz, Netflix Augusztus 1. A Holly Jackson magyarul is megjelent young adult krimijéből készült hatrészes sorozat a BBC-n mutatkozott be nyár elején, és most már a Netflix jóvoltából mindenütt látható. Pip Fitz-Amobi (Emma Myers) nem elégedett azzal, ahogy a rendőrség kezelte egy környékbeli iskolás lány meggyilkolását, és saját kezébe veszi az ügyet. Instabil 2, Netflix Augusztus 1. Rob Lowe családi munkahelyi vígjátéksorozata első évadában a biotechnológiai zseni Ellis Dragont alakító apa győzedelmeskedett azok felett, akik megpróbálták kiszorítani őt a saját cégéből. Az új évadban azonban a saját fia, Jackson (John Owen Lowe) is a potenciális trónbitorlói között van. Mr. Bigstuff, SkyShowtime Augusztus 2. A vígjátéksorozat két elhidegült testvérről szól: az ideges maximalista Glent (Ryan Sampson), aki szőnyegkereskedőként a kertvárosi eszményképet igyekszik megélni, és Lee-t (Danny Dyer), az alfahímet, aki gyógyszerfüggőségében szenved. Az Esernyő akadémia 4, Netflix Augusztus 8. A Gerard Way képregénye alapján készült szuperhős-sorozat utolsó évada következik: az előző végén a Hargreeves gyerekek elveszítették szuperképességeiket, és egy új idősikban találják magukat. Van még innen is visszaút? A kígyók úrnője 2, Netflix Augusztus 8. A török fantasy sorozat 2. évadában a szereplők egyre mélyebbre merülnek az első évadban bemutatott rejtélyes és misztikus világban. Szerető otthon, Netflix Augusztus 10. A koreai romantikus sorozat főhőse Byeon Moo-jin, aki tizennégy évvel azután, hogy csődbe ment és elvált, multimilliárdosként jelenik meg lánya és felesége előtt. Ipar 3, Max Augusztus 12. A londoni befektetési bankárok könyörtelen, szexben és kokainban fuldokló világában játszódó sorozatot az Eufória és az Utódlás szerelemgyerekeként szokás leírni. Az új évadban a fiatal főhősök, akiket gyakornokként ismertünk meg a sorozat elején, egyre nagyobb tétért küzdenek, míg két új szereplő is csatlakozik hozzájuk: a Trónok harcából ismert Kit Harington és a Barryben látott Sarah Goldberg. Rossz majom, Apple TV+ Augusztus 14. A Carl Hiaasen regénye alapján készült sorozat főszereplője Andrew Yancy (Vince Vaughn), akit kirúgtak a miami rendőrségtől, és most egészségügyi ellenőrként dolgozik. Ám miután belebotlik egy ügybe, amely egy turisták által kihalászott emberi karral kezdődik, rájön, hogy ha be tudja bizonyítani a gyilkosságot, visszakerülhet a rendőrséghez. Emily Párizsban 4., Netflix Augusztus 15. A rendkívül népszerű romkomsorozat új évada szokás szerint kettéosztva kerül a nézők elé, az évad második fele szeptemberben érkezik majd. A legutóbbi évad végén a terhes Camille lemondta az esküvőjét Gabriellel (Lucas Bravo), mert rájött, hogy a férfi szerelmes Emilybe (Lily Collins), aki viszont Alfie-val találkozgat. Emily eddig azt hitte, hogy Gabriel foglalt, de most választania kell: ő vagy Alfie (Lucien Laviscount), vagy esetleg egy másik férfi? Hiszen rengeteg jóképű pasit lát mindenütt maga körül! Kösz, b***meg, RTL+ Augusztus 16. A belga vígjátéksorozatban An (Frances Lefebure) belefáradt a hétköznapi életbe, ezért egy radikális döntést hoz és mindent hátra hagyva megfogadja, hogy egy évig szabadon éli az életét, kötöttségek nélkül. A kalandba két barátnője is csatlakozik, és felváltva jönnek a bonyodalmak és a nagy felismerések. Rick & Morty: The Anime, Max Augusztus 16. A kultikus felnőtt rajzfilmsorozat főhőseit ezúttal japán anime-alkotók veszik kezelésbe. Love Next Door, Netflix Augusztus 17. A másik augusztusi koreai romkomsorozat: ennek főhőse egy nő, aki meg akarja változtatni az életét, amit nem szeret, és anyja barátnőjének a fia, aki nagyon is tisztában van a nő szégyenteljes gyermekkorával. A baleset, Netflix Augusztus 21. A mexikói thrillersorozat három családról szól, melynek életét egy tragikus baleset gyökeresen megváltoztatja. A tragédia a bűntudat, a harag és az erőszak szörnyű spirálját indítja el. A felkészületlen anya 2, Netflix Augusztus 22. A magát részegen a volt barátja spermájával megtermékenyítő nőgyógyászról, Nanáról (Josephine Park) szóló dán dramedy második évadában Nana már egy kéthónapos gyerek anyja, de visszakönyörgi magát az állásába, ahol sokkal nehezebb dolga van, ráadásul a volt barátjának továbbra is hazudnia kell. Pacsinkó 2, Apple TV+ Augusztus 23. A Min Jin Lee évszázadot átívelő, egy Japánban élő koreai család négy generációjáról szóló regénye alapján készült sorozat első évada igen jó fogadtatást kapott, amiért elegánsan ötvözi a személyes drámát a történelem és a kulturális identitás kérdéseivel. Az időben előre-hátra ugráló sorozat remélhetőleg ugyanebben a szellemben folytatódik. Enyhülés 2, Max Augusztus 23. A lengyel krimisorozat első évadában egy női holttestet találnak a jeges folyó partján, a nyomozást vezető Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) pedig hamar rájön, hogy a meggyilkolása előtt nem sokkal a nő gyereket szült. Az első évad ambivalens befejezése után teljesen nyitott még a cselekmény. Ha kidől egy fa az erdőben…, Netflix Augusztus 23. A koreai bűnügyi drámasorozatban egy férfi élete felborul, amikor nyáron egy titokzatos nő érkezik a panziójába, akiről gyorsan kiderül, hogy rendkívül veszélyes. Isten városa: A harc folytatódik, Max Augusztus 26. A sorozat két évtizeddel a 2002-es brazil díjnyertes film eseményei után játszódik: a film cselekménye a nyolcvanas években ért véget, a sorozat pedig a kétezres években kezdődik, amikor egy fiatal drogdíler börtönből való szabadulása miatt a Cidade de Deus nevű favela ismét felbolydul. A lakók a drogkereskedők, a milíciák és a hatóságok közé szorulnak, de a körforgásból való kitörés igénye arra készteti a közösséget, hogy összefogva szálljon szembe az elnyomással. The Marlow Murder Club, Epic Drama Augusztus 27. Békebeli angol krimisorozat, melynek főszereplője a visszavonult régész, Judith Potts (Samantha Bond), aki egyedül él kopott kastélyában Marlow-ban. Egyik este puskalövést hall a szomszéd kertből, és úgy gondolja, gyilkosság történt. Amikor a helyi rendőrség nem hisz neki, Judith barátságot köt két másik helybeli asszonnyal, és saját nyomozásba kezdenek. Gyilkos a házban 4, Disney+ Augusztus 27. A sztárokkal zsúfolt krimisorozat negyedik évadában Charles, Oliver és Mabel, azaz a Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez által játszott truecrime-podcasterek ezúttal Sazz Pataki (Jane Lynch) gyilkosát keresik, illetve Los Angelesbe utaznak, ahol film készül a podcast sikeréről, amelyben Eugene Levy, Zach Galifianakis és Eva Longoria játssza a szerepüket. Meryl Streep visszatér Loretta szerepében, aki beleszeretett Oliverbe, míg Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani és Molly Shannon is feltűnik vendégszereplőként. A gyűrűk ura: A hatalom gyűrűi 2, Amazon Prime Video Augusztus 29. „Szauron visszatért. Galadriel kitaszította, sereg és szövetségesek nélkül, a feltörekvő Sötét Nagyúrnak most saját ravaszságára kell hagyatkoznia, hogy újjáépítse erejét, és felügyelje a Hatalom Gyűrűinek elkészítését” – így kezdődik a Tolkien-univerzum legújabb sorozatának második évadának leírása. A több ezer évvel A Gyűrűk Ura cselekménye előtt játszódó sztori nagy sikerrel debütált két éve, a folytatás három epizóddal érkezik, majd hetente újabbak jönnek október elejéig. KAOS, Netflix Augusztus 29. Charlie Covell (A ki***tt világ vége) ezúttal a görög mítoszok világát formálta a saját képére. A sorozatban Zeusz (Jeff Goldblum) egy reggel arra ébred, hogy egy ráncot talál a homlokán. Paranoid ijedtségében Zeusz meg van győződve arról, hogy közeleg a bukása, és ennek jeleit kezdi látni mindenütt. Egykor megbízható testvére, Hádész (David Thewlis), az alvilág istene, kezdi elveszíteni uralmát sötét uralma felett. Héra (Janet McTeer), az istenek királynője is rájön, hogy Zeusz növekvő paranoiája miatt hatalma és szabadsága veszélybe kerül, és kénytelen cselekedni, miközben Zeusz lázadó fia, Dionüszosz (Nabhaan Rizwan) elszabadul, és kozmikus összeütközésre készül apjával. Az elnökjelölt 2, Netflix Augusztus 29. A francia vígjátéksorozat első évadában egy külvárosi ifjúsági központ fekete vezetője váratlanul elnökjelölt lesz, olyannyira, hogy a végén meg is választják. Az új évad már Stephané Blé (Jean-Pascal Zadi) elnökségét mutatja be, amely pont akkora katasztrófa, amilyennek gondolnánk, diplomáciai bakikkal, tüntetésekkel, halálos fenyegetésekkel. Tilos a szerelem, Netflix Augusztus 29. Japán iskolai sorozata még nem volt a Netflixnek, de most már van! Ez egy olyan elit iskolában játszódik, amely tiltja a randizást a növendékek között, de persze a szerelemnek nem lehet parancsolni. Csakhogy egy titokzatos közösségimédia-felhasználó elkezdi szivárogtatni a titkos viszonyokat, és máris kész a baj. Töréspont, Netflix Augusztus 30. Spanyol kórházi sorozata sem volt még a Netflixnek, az áldatlan állapotnak a Töréspont (Respira) vet véget, mely egy valenciai közkórházban játszódik, ahol nap mint nap életeket mentenek. Egy rangos beteg érkezése rávilágít az állami egészségügyi rendszer bonyolult helyzetére, és mindez egy példátlan és drasztikus sztrájkhoz vezet.