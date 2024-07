Holtan találták autójában az Alf egykori gyerekszínészét, Benji Gregoryt

Negyvenhat évesen meghalt Benji Gregory amerikai színész, aki az Alf című sorozat egyik mellékszerepével lett ismert gyerekszínész. Gregoryra az autójában ülve találtak rá egy bank parkolójában még június 13-án az arizónai Peoriában, halálhírét most erősítette meg a testvére, Rebecca Pfaffinger a New York Timesnak. A férfi mellett ült szolgálati kutyája, Hans is, az állat ugyancsak elpusztult.

Pfaffinger elmondta: a halál pontos okát egyelőre vizsgálják, ám nagy valószínűséggel a férfi az autójában ülve elaludhatott, és a nagy hőségben hőgutát kapott. Hozzátette, hogy Gregory bipoláris személyiségzavarban és depresszióban szenvedett, mindkettőt kezeltette.

Gregory már egészen fiatalon ismert lett, nyolcéves volt, amikor 1986-ban debütált az Alf című sorozatban, ő alakította Brian Tannert, a Tanner család legfiatalabb tagját. Elsősorban tévés szerepeket vállalt, feltűnt többek közt A szupercsapatban és az Alkonyzónában is, de filmeket is csinált, többek közt Whoopi Goldberg mellett is szerepelt az 1986-os Spiclik, sipirc című vígjátékban. 2004-ben visszavonult a színészettől, és a haditengerészetnél vállalt munkát.