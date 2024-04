Meghalt a Gogol Bordello korábbi, Grammy-díjas gitárosa

Április elsején, hétfőn este, röviddel ötvenhetedik születésnapja után elhunyt Michael Ward, a Gogol Bordello korábbi (2011-2015) gitárosa – írta meg a Mirror.

A lap szerint a halál oka egyelőre ismeretlen, egykori zenekari társai pedig csütörtökön két hosszú Instagram-posztban búcsúztak tőle:

A hírt Facebook-oldalán a Bob Dylan fia által vezetett The Wallflowers is közzétette – ezt a zenekart Ward 1995 és 2001 között, a csapat két legnépszerűbb albumának megjelenése, illetve az 1998-ban a One Headlight-ért kapott Grammy-díjuk odaítélésekor erősítette: