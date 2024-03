Oscar-díj 2024: Minden, amit a mai gáláról tudni érdemes

Vasárnap éjjel rendezik meg a 96. Oscar-gálát a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben, amit idén a magyar nézők is legálisan láthatnak. Ebben a cikkben összeszedtük egy helyen a legfontosabb tudnivalókat a díjkiosztóval kapcsolatban.

Mikor lesz?

Fontos változás, hogy a korábbi évekhez képest egy órával korábban indul a gála, de persze ez így sem menti meg az éjszakázástól azt, aki élőben szeretné követni. A tervek szerint magyar idő szerint vasárnap éjfélkor kezdik el kiosztani a díjakat, és három órán át biztosan eltart majd a poénokkal, dalokkal és megemlékezésekkel minden évben teletűzdelt műsor.

Hol nézhetem?

Az Oscar-gála évekig nem volt legálisan nézhető Magyarországon, így külföldi tévéadókhoz, vagy rossz minőségű streamekhez kellett folyamodniuk a fennmaradóknak. Tavaly szerencsére már a Disney+ közvetítette a díjátadót, és ehhez a jó szokásukhoz idén is ragaszkodnak. A közvetítés 23:30-kor indul a vörös szőnyeges bevonulással, fél órával később pedig jön is a ceremónia. Akit pedig inkább csak az eredmények és érdekességek érdekelnek, az természetesen a 24.hu élő hírfolyamában követheti majd a fejleményeket, illetve a reggeli összefoglaló és elemző cikkeinkben is.

Kik a fő esélyesek?

A legtöbb jelölést a Christopher Nolan által rendezett Oppenheimer gyűjtötte be, összesen 13-at. Ezt követi kis lemaradással a Szegény párák (11 jelölés), valamint a Megfojtott virágok (10 jelölés). A tavalyi év egyik nagy kasszasikere – egyben a nyári Barbenheimer-őrület másik felét adó – Barbie ehhez képest „csak” nyolc jelölést kapott, ami érzelmi hullámokat vetett a közösségi médiában: a film egyes alkotói és rajongói háborogtak azon, hogy az Akadémia se Greta Gerwiget, se Margot Robbie-t nem méltatta figyelemre. És hogy melyik film győzedelmeskedhet a tíztagúra duzzasztott legjobb film kategóriában? Ezt a kérdést ebben a cikkünkben jártuk körül bővebben, a jelöltek teljes listáját pedig itt lehet átböngészni.

Lehet magyarokért izgulni?

Bár magyar alkotás idén nem került be a jelöltek közé, könnyen lehet, hogy így is lesz magyar díjazott az este folyamán. A korábban számos hollywoodi film születését segítő Mihalek Zsuzsa ugyanis berendezőként izgulhat a maga kategóriájában, amelyben két látványtervező kollégájával (Shona Heaths, James Price) közösen jelölték a Szegény párák című filmért. Az amerikai szaklapok esélylatolgatásai ráadásul többnyire őket hozzák ki befutónak.

Dőlnek rekordok?

Már a jelölések között is akad néhány meglepő történelmi fejlemény. Sandra Hüller például 86 éve az első német színésznő, akit Oscarra jelöltek. És ha már áttörte a germán üvegplafont, akkora lendületet vett, hogy egyből két jelölést is begyűjtött: egyet a legjobb női főszereplő (Egy zuhanás anatómiája), egyet pedig a legjobb női mellékszereplő kategóriában (Érdekvédelmi terület). Érdekes rekordot állított fel a Megfojtott virágokért jelölt Robert De Niro is, mégpedig azzal, hogy a mostani 49 évvel követte az első, 1975-ös Oscar-jelölését, amikor A keresztapa második részéért méltatták – a fiatal Vito Corleone eljátszásáért egyébként meg is kapta első Oscar-díját. Ezzel ő lett az első és legutóbbi jelölése közt leghosszabb időt számláló színész a díj történetében. A rekordot eddig 48 évvel Katherine Hepburn tartotta, aki első jelölését az 1934-es Morning Gloryért, utolsót pedig az 1982-es Az aranytóért kapta. A Megfojtott virágok női főszereplője, Lily Gladstone szintén Oscar-történelmet írt idén: ő a díj közel 100 éves történetében az első indián származású nő, akit jelöltek a legjobb színésznő kategóriában.

Ki a házigazda?

A poénokért idén is a saját talk show-járól ismert humorista, Jimmy Kimmel felel, aki immár negyedszer látja el ezt a szerepkört. Volt egy kétéves szériája 2018–19-ben, majd néhány év kihagyás után tavaly visszatért, és most újra ő lesz a házigazda.