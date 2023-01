Itt vannak az idei Oscar-jelöltek

A sziget szellemei, a Nyugaton a helyzet változatlan és A Fabelman család tarolhat, de jelöltek bőven blockbustereket is.

Magyar idő szerint kedd délután az Oscar-díjas Riz Ahmed és a M3GAN főszereplője, Allison Williams bejelentette a 95. Oscar-gála jelöltjeit. A Minden, mindenhol, mindenkor söpörte be a legtöbb jelölést, szám szerint tizenegyet, szinte az összes főbb kategóriában reménykedhet. A mezőny nagy esélyesei között szerepel még Martin McDonagh filmje, A sziget szellemei, valamint a Netflixen bemutatott, német gyártású Nyugaton a helyzet változatlan, amelyek 9-9 jelölést kaptak, köztük a fődíjra is esélyesek. A legjobb film kategóriában idén is tíz film szerepel, így most is befértek olyan blockbustereket is, mint az Avatar: A víz útja, illetve a Top Gun: Maverick.

A 95. gálát március 12-én rendezik majd, és Jimmy Kimmel lesz a házigazdája. Íme a jelöltek listája a főbb kategóriákban:

Legjobb film:

Nyugaton a helyzet változatlan

Avatar: A víz útja

A sziget szellemei

Elvis

Minden, mindenhol, mindenkor

A Fabelman család

Tár

Top Gun: Maverick

A szomorúság háromszöge

Women Talking

Legjobb rendező:

Martin McDonagh (A sziget szellemei)

Daniel Kwan and Daniel Scheinert (Minden, mindenhol, mindenkor)

Steven Spielberg (A Fabelman család)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (A szomorúság háromszöge)

Legjobb női főszereplő:

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Szöszi)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (A Fabelman család)

Michelle Yeoh (Minden, mindenhol, mindenkor)

Legjobb férfi főszereplő:

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (A sziget szellemei)

Brendan Fraser (A bálna)

Paul Mescal (Volt egyszer egy nyár)

Bill Nighy (Living)

Legjobb női mellékszereplő:

Angela Basset (Fekete Párduc 2)

Hong Chau (A bálna)

Kerry Condon (A sziget szellemei)

Jamie Lee Curtis (Minden, mindenhol, mindenkor)

Stephanie Hsu (Minden, mindenhol, mindenkor)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Brendan Gleeson (A sziget szellemei)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (A Fabelman család)

Barry Keoghan (A sziget szellemei)

Ke Huy Quan (Minden, mindenhol, mindenkor)

Legjobb nemzetközi film:

Nyugaton a helyzet változatlan (Németország)

Argentina, 1985 (Argentína)

Közel (Belgium)

EO (Lengyelország)

A csendes lány (Írország)

Legjobb operatőr:

James Friend (Nyugaton a helyzet változatlan)

Darius Khondji (Bardo, egy maroknyi igazság hamis krónikája)

Mandy Walker (Elvis)

Roger Deakins (A fény birodalma)

Florian Hoffmeister (Tár)

Legjobb eredeti forgatókönyv:

Martin McDonagh (A sziget szellemei)

Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Minden, mindenhol, mindenkor)

Steven Spielberg & Tony Kushner (A Fabelman család)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (A szomorúság háromszöge)

Legjobb adaptált forgatókönyv:

Nyugaton a helyzet változatlan

Tőrbe ejtve – Az üveghagyma

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Legjobb animációs film:

Guillermo del Toro: Pinokkió

Marcel The Shell With Shoes On

Csizmás, a kandúr

A tengeri fenevad

Pirula Panda

A teljes listát itt olvashatják.