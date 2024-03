Oscar-díj 2024: Oppenheimer, Barbie vagy a büdös tanár nyeri az idei Oscart?

American Fiction

Miről szól? Magyarországon ez a legjobb filmes jelölt a legismeretlenebb, egy héttel ezelőttig még meg sem lehetett nézni itthon legális formában. Főhőse egy sikertelen író, aki egyetemi tanításból él, de azt is unja, ráadásul rendszeresen összeveszik a politikai korrektséget szigorúbban számon kérő diákjaival. Végül úgy dönt, gúnyos gesztusként ír egy olyan „gettóregényt”, amit a művelt amerikai közönség az afroamerikai íróktól elvár, majd meglepődik, amikor a viccet senki sem érti, új könyve viszont sikeresebb lesz, mint az összes korábbi együttvéve.

Van esélye nyerni? Az American Fiction esetében elsősorban nem is Cord Jefferson rendezői munkáját, hanem a főszereplő, Jeffrey Wright alakítását méltatják a legtöbben. Wrightnak, az örök mellékszereplőnek – Wes Anderson újabb filmjeiben is bérelt helye van – régóta kijárt egy rendes főszerep, és most van lehetősége learatni a megérdemelt babérokat. Más kérdés, hogy a színészi Oscar-díj valószínűleg egy másik megkeseredett tanárember szerepéért jár majd. Előfordulhat viszont, hogy Jefferson és Percival Everett forgatókönyvírói díjat nyernek, vagy a főhős balhés öccsét ihletetten játszó Sterling K. Brownnak adják a férfi mellékszereplő Oscarját.

Hol nézhető meg? Nemrég felkerült a Prime Video streamingkínálatába.

Egy zuhanás anatómiája (Anatomie d’une chute)

Miről szól? Egy frissen megözvegyült nőről, akinek nincs ideje és módja gyászolni, mert megvádolják gyanús körülmények között az otthonukban elhunyt férje meggyilkolásával. Az alpesi családi otthon mellett a történet másik kulcshelyszíne a bírósági tárgyalóterem: „Ez a különleges tér egyszerre színház és pszichológusi rendelő, ahol nemcsak a haláleset »anatómiáját« kísérlik meg feltárni, hanem Sandra és Samuel párkapcsolatának is a mélyére ásnak” – írtuk kritikánkban.

Van esélye nyerni? Az utóbbi években megszokhattuk, hogy a kibővített tagságú Amerikai Filmakadémia nem angol nyelvű filmeket is jelöl a fontosabb kategóriákban. Idén a 2023-as cannes-i fesztivál két nagysikerű versenyfilmje is a fő kategória jelöltjei között van. Az Egy zuhanás anatómiája az Arany Pálma nyerteseként Oscarra már nemigen számíthat ebben a versenyben, de a főszerepet játszó Sandra Hüller győzelme nem volna meglepetés, illetve Justine Triet és Arthur Harari mesteri forgatókönyve is esélyes a díjra.

Hol nézhető meg? Jelenleg is játsszák a magyar mozik.

Barbie

Miről szól? Ezt nem fogjuk elmesélni, mert feltételezzük, hogy olvasóink nem egy kő alatt töltötték a tavalyi évet. Az sem kérdés, hogy 2023 miről szólt, mert jelentős részben éppen a Barbie-ról. Kritikusunk szerint ez volt a tavalyi év filmje.

Van esélye nyerni? Ahhoz képest, hogy hatalmas anyagi siker és emlékezetes popkulturális esemény kerekedett Greta Gerwig játékbáburól szóló filmjéből, az Oscar-gála felé közeledve mintha kezdtek volna elmaradozni a különféle díjak. Különösebben azért nem kell félteni a Barbie-t, ha csak a nyolc jelölését nézzük, de sem a legjobb filmes, sem a rendezői kategóriában nem a legesélyesebb jelölt. Gerwig és Noah Baumbach forgatókönyvírói díjára valamivel nagyobb esély mutatkozik, de még nagyobb Ryan Gosling mellékszereplői Oscarjára – lehet, hogy éppen a férfit emelik ki egy ilyen ízig-vérig női filmből. Meg valamelyik betétdalát, mert kettőt is jelöltek, és az egyik, feltehetően Billie Eilish száma, nyerni is fog.

Hol nézhető meg? Az HBO Max és az Apple TV+ kínálatában is szerepel.

Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon)

Miről szól? Martin Scorsese újabb gengsztereposza ezúttal a vadnyugat alkonyát mutatja meg, annak is egy rendkívül dicstelen fejezetét, az oszázs indiánok módszeres kirablását és meggyilkolását. A főhős egy rossz útra tért semmirekellő, akit felőröl két ellentétes érzelem, az indián felesége iránt érzett ragaszkodása és lojalitása a gyilkosságokat kitervelő, elvetemült nagybátyjához. Kritikusunkat egyébként nem különösebben győzte meg a film, főleg „enervált és konvencionális” elbeszélésmódját kárhoztatta.

Van esélye nyerni? Ebben a kategóriában nem sok, de a fokozatosan elsorvadó oszázs asszony női főszerepéért Lily Gladstone bizton számíthat a díjra, ami Oscar-történelmi esemény lesz. Valószínűsíthető díjazásának hátteréről ezt a cikkünket ajánljuk.

Hol nézhető meg? Az Apple TV+ kínálatában.

Maestro

Miről szól? Leonard Bernstein zeneszerzőről, de főleg viharos házasságáról Felicia Montealegre színésznővel, amit Bernstein önimádata, valamint alkalmi homoszexuális viszonyai tettek különösen konfliktusossá. Emiatt is írhatta kritikusunk: „Bradley Cooper úgy csinált filmet Leonard Bernsteinről, hogy a zeneszerzőt mellékszereplővé tette.”

Van esélye nyerni? Az író-rendező-főszereplő Bradley Cooper saját művészi erődemonsrációjává avatta Bernstein-életrajzát, de könnyen meglehet, hogy nem kap érte egy kanyi Oscart sem. A befektetett munka mennyisége alapján viszont biztosan megérdemli a jelöléseket, mint ahogy Carey Mulligan erőlködés nélküli, finom alakítása is érdemes lehet a női főszereplői Oscarra – noha nem Mulligan a fő esélyes.

Hol nézhető meg? A Netflix kínálatában.

Oppenheimer

Miről szól? Miről szólna, hát persze, hogy az atombomba megépítésén dolgozó amerikai munkacsoport vezetőjéről, J. Robert Oppenheimer fizikusról, meg arról, hogy nem könnyű folytatnia az életét egy olyan embernek, aki maga felügyelte a világ legsúlyosabb tömegpusztító fegyverének előállítását. Az Oppenheimer volt a tavalyi év másik filmszenzációja. Kritikánkban feltettük a kérdést: „Ki más lenne Murphy Oppenheimere, ha nem a rendező alteregója? Akinek hatalmas csapatot és infrastruktúrát kell egyben tartania, ezernyi döntés felelőssége nyomja a vállát, hogy aztán végül hozzá nem értők mondjanak ítéletet fölötte?”

Van esélye nyerni? Egyetlen másik filmnek sincs nagyobb esélye. A produceri kamara is Christopher Nolan filmjét díjazta február végén, márpedig ennek a szervezetnek a díjai meg a legjobb film kategóriájának Oscar-nyertesei között árulkodóan nagy az átfedés. Nolan a rendezői Oscart is besöpörheti, és talán csak az Oppenheimert megformáló, kritikánk idézett részletében is kiemelt Cillian Murphy elől vihetik el a díjat a férfi főszereplők között, ha csak a fontosabb kategóriákat vesszük figyelembe.

Hol nézhető meg? Az Apple TV+, március közepétől a SkyShowtime kínálatában, de egy-egy mozis vetítést is el lehet még csípni belőle.

Előző életek (Past Lives)

Miről szól? Celine Song első nagyjátékfilmje már 2023 elején gyűjtögetni kezdte rajongóit, és erre a melankolikus, szokatlan szerelmi történetre az év során egyre többen rátaláltak. A családjával kiskamaszként Amerikába vándorolt, koreai Nora tizenkét év elteltével veszi fel a fonalat gyerekkori barátjával, Haszunggal, majd újabb tizenkét évvel később az időközben felnőtt férfi meglátogatja Norát és a férjét New Yorkban. Egy mély kapcsolat, talán egy nagy szerelem története ez, de – ahogy kritikánkban is írtuk – van az úgy, hogy nem mindenkinek élete nagy szerelme mellett kell kikötnie.

Van esélye nyerni? Az Előző életek a tavaly kezdődött díjszezon stabil versenyzője, de elsősorban jelölésekig jutott. Leginkább a forgatókönyvét ismerték el, illetve Songot bemutatkozó rendezőként díjazták. Emiatt előfordulhat, hogy az Oscaron díj nélkül marad, de Song első filmjének útja így sem alakulhatott volna szebben.

Hol nézhető meg? Jelenleg is játsszák a magyar mozik.

Szegény párák (Poor Things)

Miről szól? Egy különleges lányról, aki bizarr orvosi kísérletként kezdi az életét, de öntudatára ébred, és példátlan lelkesedéssel, szélvészgyorsan tapasztalja meg az élet napos és árnyoldalait egyaránt. Történik mindez a fantasztikus motívumokkal átszőtt, steampunk Európában, valamikor a múlt századforduló környékén, ahol a film bizarr stílusmegoldásai a teremtett világ, sőt általában véve mindenféle teremtés mesterkéltségét tükrözik. „Igaz, hogy Lánthimosz a nő szabadsága mellett foglal állást, de érzelmessé, sőt, egy kissé érzelgőssé akkor válik, amikor – nagy ritkán – férfiak vállalnak áldozatot a nők kedvéért” – írtuk kritikánkban.

Van esélye nyerni? A görög rendező, Jorgosz Lánthimosz és a főszereplő, Emma Stone már a 2018-as A kedvencen is együtt dolgoztak, az a film végül kilenc Oscar-jelöléséből egyet váltott díjra. A Szegény párák tizenegy jelöléssel büszkélkedhet, de a legfontosabb kategóriákban alighanem díj nélkül marad. Simán elképzelhető ugyanakkor, hogy Mihalek Zsuzsa, Shona Heath és James Price látványtervezői munkáját Oscarral ismerik el.

Hol nézhető meg? Jelenleg is játsszák a magyar mozik.

Téli szünet (The Holdovers)

Miről szól? Egy magányos, ráadásul kórosan büdös gimnáziumi tanárról, egy szorongó, lakli kamaszról és egy gyászoló szakácsnőről, akik kénytelenek összezárva tölteni a téli szünetet egy bentlakásos iskolában. „Van szomorúbb karácsony annál, amit egy konyhásnénivel és egy büdös tanárral töltesz?” – tette fel a messzemenőkig jogos kérdést kritikusunk a cikkében. Az a válaszunk rá, hogy nincs, Alexander Payne filmje mégis az életörömről szól.

Van esélye nyerni? Mindaz, amit Jeffrey Wright elismertségéről és megérdemelt Oscar-díjáról írtunk az American Fictionről szóló részben, ugyanannyira igaz a Téli szünet főszerepét játszó Paul Giamattira, és a két kiváló színész közül utóbbinak van nagyobb esélye a díjra. A Téli szünet színészei közül az újonc Dominic Sessát és a már korántsem kezdő, de tavaly felfedezett Da’Vine Joy Randolphot is Oscarra jelölték, Randolph pedig a női mellékszereplők kategóriájának legfőbb díjesélyese.

Hol nézhető meg? Jelenleg is játsszák a magyar mozik.

Érdekvédelmi terület (The Zone of Interest)

Miről szól? Az auschwitzi táborparancsnokról, Rudolf Hössről és családjáról, akik takaros burzsoá otthont alakítottak ki maguknak a haláltábor szomszédságában, és semmi kedvük elmenni onnan, hiába jajveszékel sokezer, halálra szánt zsidó a kertjüktől harminc méterre. Jonathan Glazer felkavaró filmjéről azt írtuk kritikánkban, „a rendezőt ezúttal is a felszín vizsgálata érdekli a legjobban. Mennyi látszik, mi ismerszik meg az emberből, ha ránézünk, és hagyjuk, hogy feleljen magáért, megmagyarázza saját tetteit? Leleplező erejű-e önmagában a figyelem, illetve a kellő idő, amit a másik ember szemlélésével töltünk?”

Van esélye nyerni? A tíz év után újra nagyjátékfilmmel jelentkező Glazer Cannes-ban elnyerte a Zsűri Nagydíját, az Érdekvédelmi területet – lévén hivatalosan angol produkció – pedig a nemzetközi filmek között is jelölték Oscar-díjra. Azt a díjat borítékolhatóan megnyeri, a legjobb filmes kategóriában inkább gesztusértékű a jelölése annak kifejezéseként, milyen nagyra értékeli az Akadémia Glazer érvényes és egyedi alkotói közelítésmódját ehhez a történethez.

Hol nézhető meg? Jelenleg is játsszák a magyar mozik.