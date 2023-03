Presser-esttel ünnepli a Vígszínház a Képzelt riport 50. évfordulóját

Ma ötven éve mutatták be a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt, Presser Gábor első színházi munkáját a Vígszínházban, a jubileum alkalmából pedig a zenész március 25-én délután és este Víg-Presser-50 címmel vígszínházi dalaiból ad koncertet, melyben a társulat művészei is közreműködnek.

A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról bemutatója 1973. március 2-án volt. Déry Tibor azonos című kisregényét Pós Sándor alkalmazta színpadra, zenéjét Presser Gábor, dalszövegeit Adamis Anna szerezte. A cselekmény egy amerikai rockfesztiválon bontakozik ki, középpontjában egy magyar emigráns házaspár áll. Az előadás nemcsak témafelvetéseiben – kirekesztettség, erőszak, másság, az emigránsok talajvesztettsége, a fiatalok útkeresése – döntögetett tabukat, hanem a színház világába emelte az akkoriban inkább tiltott, mint tűrt vagy támogatott rockzenét. A Vígszínház társulata Marton László rendezésében tíz év alatt 386-szor játszotta az előadást, amellyel több európai nagyvárosban is nagy sikerrel vendégszerepeltek – emlékeztet a színház.

Ezzel a musicallel kezdődött Presser Gábor és a Vígszínház máig tartó története: a zenész nemcsak további sikeres zenés előadások szerzőjeként, de 1978 óta a színház zenei vezetőjeként is tevékenykedik a Vígben. Még Várkonyi Zoltán nevezte ki, a gesztusra Presser így emlékezett: „Bécsben léptünk fel egy kamaraesten, az előadás után Kern „szólóestjére” gyűltünk össze az egyik hotelszobában. Andris elkezdett dumálni, hülyéskedni, parodizálni és mindenki zokogott a röhögéstől. Várkonyi is ott volt, és amikor végül elköszöntünk, akkor azt mondta ott, a szálloda folyosóján: „Azt gondoltam, hogy holnap, amikor Pestre érünk kinevezem magát zenei vezetőnek… Na jó éjszakát!”

A Képzelt riport zenei felvételein annak idején a Locomotiv GT is részt vett. Az első magyar rockmusical hónapok alatt kultikus művé vált, Sebők János úgy fogalmazott, hogy

általa megszületett a modern zenés színház, dolgozni kezdett egy új színházi alkotópáros, a rock legjobb képviselői nálunk is belépőt kaptak a művészetek testvériségébe, és a műfaj a későbbiekben nemcsak a színházzal, de a filmmel, a képzőművészettel vagy az irodalommal is számos alkalommal – egyenrangú partnerként – szövetségre lépett.

A produkciót angol nyelven az Egyesült Államokban 1986 márciusában láthatta először a közönség, 1979-ben rádiójáték változata is elkészült. A bemutató 25. évfordulóján, 1998-ban a dalokat Borlai Gergő vezetésével felújították, majd Novák Péter vezetésével egyórás koncertváltozat állt össze, amely elhagyta a cselekményt és táncbetétekkel bővült, ezt a változatot a 2002-es LGT Fesztiválon és a 2007-es Sziget fesztiválon mutatták be. 2013-ban, a darab 40. évfordulóján Riport a Popfesztiválról címmel új színpadi művet mutattak be a Vígszínházban az eredeti dalok felhasználásával, amely az egykori előadás születésének hátterét mutatta be Török Ferenc rendezésében.

A március 25-i Víg-Presser-50 koncerten Presser Gábor későbbi, szintén sikeres színházi munkáinak (Jó estét nyár, jó estét szerelem; Harmincéves vagyok; Szent István körút 14.; Túl a Maszat-hegyen; A padlás) dalaiból is elhangzik néhány. Presser Gábor mellett színpadra lép a Vígszínház társulatából Antóci Dorottya, Balázsovits Edit, Csapó Attila, Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Hegyi Barbara, Igó Éva, Kern András, Márkus Luca, Medveczky Balázs, Orosz Ákos, Radnay Csilla, Rudolf Péter, Szántó Balázs, Szilágyi Csenge, Varga-Járó Sára és Wunderlich József. Az estet Valló Péter rendezi. Ezúttal a Vígszínház színpadán is nézők fognak ülni, körülvéve a zongorát. A Vígszínház a mostani 50. évfordulón kiállítással is megemlékezik az előadásról. A tárlat március 6-tól látható az alagsori büfében.

Presser Gábor jelenleg a Pinokkió új zenés adaptációján dolgozik.