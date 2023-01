A teljes szakmát meglepte az egyik Oscar-jelölés, az amerikai filmakadémia vizsgálatot indított

Riseborough mellett számtalan A-listás sztár állt ki, a jelölés maga azonban több kérdést is felvetett.

A mindössze 27 ezer dolláros, azaz közel tízmillió forintos mozibevételt hozó független film, a To Leslie főszereplőjét, Andrea Riseborough-t is jelölték a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjra, a döntéssel azonban a szakma egy része egyáltalán nincs kibékülve, sőt, a filmakadémia is furcsállja az ügyet, így vizsgálatot indít a jelölést megelőző kampány miatt – írta meg a Variety.

A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, a To Leslie (aminek producere is Riseborough volt) alkotói semmiféle szabályt nem hágtak át, vagy kiderüljön, hogy a mostanra mindennél erősebbé vált közösségi média miatt milyen változtatásokra van szükség a rendszerben.

A Filmakadémia közleményében nem tett egyértelmű jelzést arra, hogy a színésznő, illetve a filmje lenne az érdeklődés középpontjában, a lap szerint ez azonban egyértelmű, sőt, a jövő keddi ülésen tárgyalják majd az ügyet.

Az Oscar-díjakat adó szervezet szerint nincs probléma azzal, ha egy kevéssé ismert, de átütő produkció, vagy színész kapja a díjat, a To Leslie ismeretlen forrásból finanszírozott kampányával kapcsolatban azonban talán túl messzire mentek.

A részletekre nem derült fény, utalást pedig a Variety sem talált arra, hogy a nő közvetlenül buzdította volna a világsztár ismerőseit arra, hogy lépjék át a határokat, az azonban egyértelműen látszik, hogy sokan kiálltak mellette:

Kate Winslet a valaha látott legjobb alakítások egyikeként emlegette, Gwyneth Paltrow pedig minden létező, illetve jövőben alapítandó díjat odaadna a produkciónak.

A Variety szerint nem valószínű, hogy visszavonnák a jelölést, az azonban megtörténhet, hogy a készítők szavazatszámolgatással, vagy különböző kiskapuk jó érzékkel való használatával érték el a céljukat, így változtatásokra van szükség.