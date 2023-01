Meghalt Fred White, az Earth, Wind & Fire egykori dobosa

Hatvanhét éves volt.

Hatvanhét évesen meghalt az Earth, Wind & Fire zenekar korábbi dobosa, Fred White – szúrta ki a Telex a zenész testvérének posztját.

Verdine White a posztban méltatta elhunyt testvérét és zenésztársát, akiről azt írta: „A mennyországban csatlakozik fivéreinkhez, Maurice-hoz, Montéhez és Ronaldhoz, és most már az angyalokkal dobol!” White hozzátette azt is, hogy testvére már 16 évesen aranylemezes zenész volt, emellett az Earth, Wind & Fire eredeti kilenc tagjának egyike.

A chicagói születésű White karrierje elején a soul egyik fontos alakja, Donny Hathaway Live című albumán dobolt, majd csatlakozott a testvérei által alapított Earth, Wind & Fire-höz 1974-ben. Olyan dalokban hallható a dobjátéka, mint a September vagy a Shining Star. A jazz, rock, pop, dance, R&B műfajok egyvelegét játszó zenekar eddig 6 Grammy-díjat és 4 American Music Awardsot nyert. 2000-ben iktatták be őket a Rock and Roll Hall of Fame-be.