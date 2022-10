Zsidó kulturális központtá alakul az MSZMP egykori józsefvárosi székháza

A tervek augusztus végén indultak el az építési engedély felé, így ideális esetben is csak 2024-ben nyithatnak meg a megújult épület kapui. Az Orbán-kormány 2 milliárd forinttal járult hozzá a projekthez.

Ismeretlen Budapest sorozatunkban az esetek többségében védelemre érdemes XIX. és XX. századi épületek eltűnéséről, vagy egy teljes átalakítást követő felismerhetetlenné válásáról számolunk be – léteznek azonban üdítő kivételek, amikhez rövidesen az MSZMP egykori józsefvárosi otthona is csatlakozhat majd.

Az 1956-os forradalom eseményei miatt jórészt porrá vált Baross utca 61. – ahol Schmidt Ede, majd utóda, Brunhuber Béla fél évszázadon át saját fotóműtermükben készítették el a pestiek arcképeinek tömegét – telkén, az Általános Épülettervező Vállalatot (ÁÉTV) erősítő Kelemen Ede (1928-?) tervei szerint 1971-re megvalósult, egy pinceszintje, illetve földszintje felett hat emelet magasra nyúló saroképület az utcáról nézve sokak számára nem tűnhet megőrzésre méltónak – ezen pedig az állampárthoz kapcsolódó múltja sem segít –, műszaki megoldásai miatt azonban feltétlenül megérdemli a figyelmet.

Az eredetileg ötszáz főt befogadni képes (később ez négyszázra módosult) előadóterem ugyanis nem a földszinten, hanem az első és második emeleten található – így az épület a tervleírás szerint „ölben tartja” azt –, a szinteket pedig egy bonyolult szerkezet,

az alsó szint nagyméretű pillérjein támaszkodó, húsz métert áthidaló csuklós konzolos keretek tartják meg.

A távlati kép sem nevezhető épp unalmasnak, hiszen a mára elszennyeződött sóskúti mészkőburkolat egy szimpla tisztítással újra látványossá tehető, a Baross és Kis Stáció utca felé néző lépcsőzetes, fogazott homlokzatok – amiknek ablakai az első emeleten követik a központi nagyterem nézőterének ívét – pedig ügyes módon fedik el, hogy az építésznek ferde telekhatárokkal kellett dolgoznia.

Kelemen egyik fő műve Az épület Kelemen egyik, ma is álló fő műve, érdemes azonban néhány másik munkájáról is megemlékezni. A Pesti Vigadó 1956-1957-es tervpályázatára Sebők Imrével közösen leadott modern munkája ma is a főváros egyik legérdekesebb épülete lehetne, de valósággá vált rajzai is érdekesek: a Marx (ma Nyugati) térre 1959-ben Hoppál Dezsővel tervezett érdekes, V alakú előtetővel rendelkező könyvpavilont, az Alkotás és a Böszörményi út közé egy egész társasház-csoportot álmodott meg, Kiskőrösön egy fedél alá helyezte a Posta, az Állami Biztosító és a Magyar Nemzeti Bank helyi kirendeltségét, Balassagyarmat műemléki védettségű vármegyeházáját középiskolai kollégiummá építette át, Komlón a főtérre néző lakóházakért felelt, Budapesten pedig a Zalka Máté Katonai Főiskola modern épületeinek terveit (ennek helyén ma részben az MVM Dome áll) vetette papírra. A Baross utcai MSZMP-székház mindezek mellett nem az egyetlen, az állampárt felkérésére született munkája: nevéhez kötődik ugyanis annak salgótarjáni, veszprémi, szolnoki, illetve XII. kerületi otthona is.

A dísztelenséget a homlokzat síkjától visszahúzott földszinti rész egyedi látszóbeton-burkolata töri meg, ami most, ötven év távlatából is izgalmasan hat, csak némi felújításra lenne szüksége.

Az 1971 tavaszán megnyílt házat a rendszerváltás után több párt, illetve szervezet – köztük a Munkáspárt, a KDNP, a MIÉP, a Magyar Néppárt, a Szociáldemokrata Párt, illetve a Baloldali Front – is használta, de a Szőcs István által alapított Szabó Dezső Emléktársaság, a Raoul Wallenberg Egyesület, illetve az Ezredév irodalmi folyóirat szerkesztősége is hosszabb-rövidebb időt töltött el a falak között. Az igazán meglepő eseményekre azonban az ezredfordulóig kellett várni, hiszen ekkor

a Magyar Történelmi Őstudományi Akadémia előadásainak, illetve a 2000-es Szittya Világtalálkozónak is az előadóterem adott otthont.

Az irodaház végül 2014 decemberében, az Orbán-kormány egyik költségvetési döntésével

ingyenesen került a Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséghez (EMIH), ami végül 2016-ban, a Munkáspárt kiköltözése után jelent meg a falak között.

Az ingatlanra – ahol ma több, a hitközséghez kötődő vállalkozás és szervezet, így a Dohány utcai Kóser Piac mögötti cég, a Mádon nehézségekbe ütköző Rabbiház Kft., a Tett és Védelem Alapítvány, az antiszemita gyűlöletcselekményeket monitorozó Brüsszel Intézet, a Firgun Alapítvány, sőt, az Izraelt vezető jobbközép Likud magyarországi leágazása is működik – rövidesen 800 milliós ciprusi offshore jelzálog került, amire Nógrádi Bálint, az EMIH gazdasági vezetője szerint azért volt szükség, hogy egy magánszférából származó kölcsönhöz ingatlanfedezetet nyújthassanak, azaz

egy államtól kapott ingatlant használtak a magántőke bevonására.

Az épülettel a szervezetnek fontos célja volt: előbb kollégiumot akartak itt létrehozni, majd egy komplex kulturális, illetve idővel ahhoz kapcsolódó oktatási intézményben gondolkodtak, aminek ügyét az Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019-ben közel kétmilliárd forintos rendkívüli támogatással

is megpróbálta elősegíteni.

Ezek a munkák mostanáig nem indultak el, az építési engedélyezési rendszerben azonban augusztus 30-án elindult egy tervcsomag, aminek meglepően nagy számú mellékletéből jól látszik, milyen jövő is várhat az épületre.

Eszerint a Firgun Ház két ütemben, a FuturePlans nevű iroda tervei (projektvezető: Sánta Gábor; építészek: Koreny Zita, Márkus Cintia Fanni, illetve Marton Dániel) szerint, Horváth Gyöngyvér tájépítész közreműködésével újul majd meg, a munkák során pedig szem előtt tartják majd az épület minél több elemének megtartását.

Ennek oka nyilvánvalóan a költséghatékonyságban keresendő, így a tervezők

a ház jó részét alkotó monolit vasbeton szerkezeteket – így az előadóterem lépcsős padozatát – is megtartották, hiszen az elbontásuk egyszerűen túl drága lenne.

A tervezési program szerint a felújítás a következő részekből áll majd:

megtisztítják a homlokzatot, a régi fa nyílászárókat új, szintén fából készült ablakokra cserélik, majd elvégzik a szükséges gépészeti felújításokat,

a megmozgatott homlokzat éleire perforált rézburkolatot helyeznek,

a földszinti betonpaneleket üvegportálra cserélik,

a négyszáz fős központi színházterem két oldalára előteret, kiállítóteret, illetve díszletraktárat költöztetnek,

a második emeleten ülő belső udvaron négy, 80 centiméter magas rézfalú magaságyást hoznak létre, amikben az izraeli kultúrára jellemző, de a magyar viszonyok közt is megélni képes növényfajok kapnak helyet, felette pedig függesztett galériák lesznek,

a harmadik emeletre próbaterem és rendezvényterem kerül,

efelett könyvtárat nyitnak,

az ötödiken rendezvény-, ének- és zenetermet alakítanak ki,

a hatodikon pedig oktatási és kiállítóteret nyitnak.

A belső udvart a tervezők emellett üvegtetővel is tervezik majd lefedni, amit a tetőszinten megjelenő skybar, valamint a nyitott és fedett tetőterasz venne körül.

Az elérhető látványtervek szerint az építészek a földszinti betonpaneleket örökre száműzik majd azért, hogy a Firgun ház mindhárom utca felől egyaránt megközelíthető lehessen, mészkő burkolattal rendelkező előcsarnoka pedig jóval fényesebbé váljon.

A projekt most, másfél hónappal a tervek leadása után sem kapott építési engedélyt, így kérdés, hogy a munkálatok mikor indulhatnak majd el, illetve mikor lehet majd látogatóként belépni a belső terekbe.

A tervezett átalakítások alapján valószínűnek látszik, hogy

az első ütem során megújuló, egy, a köz számára nyitott, illetve egy szervízlépcsőházon át elérhető színházterem, illetve a Vajdahunyad utcai oldalra tervezett zsidó étterem kapui

legkorábban csak 2024-ben nyithatnak ki a vendégek előtt.

A név jelentése A firgun jelentése önzetlen, viszonzást nem váró dicséret – olvasható az EMIH szintén az épületben székelő kulturális alapjának oldalán: A mai izraeli kultúra egyik fontos – az empátiával, mások teljesítménye felett érzett őszinte örömmel is asszociált – fogalma egy alapvető zsidó értéket hivatott hangsúlyozni, amely felébreszti a bennünk rejlő gyógyító kreativitást. Ahogy egymás céltalan kritizálása, becsmérlése, az általános negativizmus pusztító közösségi normává tud válni, úgy lehet mérhetetlenül építő hatású a viszonzást nem váró dicséret, a firgun.

A tervezésre az EMIH eredetileg nem a FuturePlans-t, hanem a Studio Kőszeghy-t kérte fel: a képzőművészként is aktív Kőszeghy Flóra, illetve édesapja, az organikus építészethez kötődő – az 1994-es, illetve 1995-ös Év Lakóháza mellett a debreceni Apolló Mozi rekonstrukcióját (1996-1997) is tervező – Kőszeghy Attila vezette iroda 2019-ben készítette el az akkor még Milton-ház néven futó projekt első terveit, amit az év végén az Építészfórum mutatott be.

A Kőszeghy Flóra, Rohonczi Donát és Homoki Zsolt közös munkájaként létrejött koncepció megtartotta volna a földszinti elemeket, ami mögé egy olyan tágas teret álmodott, ami egyszerre szolgált volna információs térként, ruhatárként, kávézóként és étteremként, míg az épület magjában egy konyhát helyeztek volna el.

A három építész emellett a korábbi konferenciaterem lehatárolásával születő kétszáz fős színháztérben, művészeti galériában, illetve egy ahhoz kapcsolódó udvari pavilonban gondolkodott:

Az iroda 2021 tavaszára újabb verziót készített: az ekkor már mai nevét viselő projektben

a földszinti betonmintázat helyét üvegfelületek vették volna át, eltűnt volna az udvari pavilon, feltűnt viszont a piros szín, ami a látványtervek több pontján is visszaköszönt.

A Baross utcai oldalon egy színházi üzemi területek felől elérhető, művészeti objektként is értelmezhető erkélyt hoztak volna létre, a Vajdahunyad utca felőli oldal legfelső szintjén pedig a művészeti galériának otthont adó piros kockával akarták gazdagítani az akkor épp ötvenéves házat.

A színnel egy időben utaltak volna a korábban itt működő Munkáspártra, illetve az előd MSZMP-re, de a valódi előképet Bernard Tschumi a párizsi Parc de la Villette-ben elhelyezett pavilonjai (1982-1998) jelentették:

Kérdés, hogy miért nem a kiforrott, kétségkívül látványos és érett második Kőszeghy-terv indult el az építési engedélykérés felé, a legvalószínűbb oknak azonban

az építőipari árak gyors növekedése látszik, hiszen a rendelkezésre álló pénzből azt egyszerűen nem lehetett volna megoldani.

A FuturePlans munkája számos ponton egyértelmű nagy visszalépést jelent: a homlokzati rézfelületek, illetve a Kőszeghy-tervben feltűnő, csak színészek számára használható erkély rideg tömeggé válása mindenképp negatív változás, a második ütemhez tartozó, tető fölé boruló tartószerkezet, illetve a függesztett erkélyek pedig nem csak megbontják az épület távlati képét, de az árak további növekedése akár kivitelezhetetlenné is teszi azokat – kivéve persze, ha valamilyen forrásból további pénzeket csoportosítanak át ezekre.

Az épülettel kapcsolatban október 7-én, majd 14-én számos kérdést juttattunk el az EMIH-hez, illetve Köves Slomóhoz, ezekre azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ, így esetleges jövőbeli reakciójukat új cikkben tesszük majd közzé.