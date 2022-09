Meghalt Hilary Mantel, a Farkasbőrben szerzője

70 éves korában meghalt Hilary Mantel brit írónő, a Farkasbőrben regényfolyam szerzője, írja a Guardian, miután a hírt megerősítette Mantel kiadója, a HarperCollins is, mely szerint Mantel „hirtelen, de békésen halt meg”.

Mantelt a század egyik legnagyobb angol regényírójaként tartották számon, aki kétszer nyerte el a Booker-díjat, a Thomas Cromwell személye köré épített, Farkasbőrben című Tudor-kori regényfolyamért (angolul Wolf Hall) és a folytatásáért. Női és brit szerzőként is ő az első a rangos irodalmi díj történetében, aki duplázni tudott. Az úttörő Wolf Hall-trilógia befejező része, A tükör és a fény 2020-ban jelent meg a kritikusok hatalmas elismerése mellett, és ez is azonnal bestseller lett. A Farkasbőrben tévésorozat formájában is sikeres lett.