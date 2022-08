Ez hátralevő életünk legolcsóbb Szigete, mégis iszonyatosan drága az idei fesztivál

A kétéves kihagyás és a pénzromlás meg a forintgyengülés hatása még a vártnál is jobban meglátszik az idei Sziget fesztiválon. Valószínűleg senkinek sem voltak kétségei afelől, hogy a K-hídon nem jut át az infláció, és a magyar viszonylatban kifejezetten drága fesztivál nem drágul tovább, de az 1300 forintos sör és a pizzaszelet 2000-ért biztosan meglepi még a keményvonalas szigetelőket is. A fesztivál első napján néztünk körbe, mennyi is az annyi.

Két év kihagyás után a VOLT fesztivállal indult be az idei fesztiváldömping, melynek árlistái jó irányadók voltak azzal kapcsolatban, mennyire srófolták fel az összegeket a gazdaságot sújtó nehézségek. Június végén még azon hüledezett mindenki, hogy Sopronban majdnem ezer forint a legolcsóbb sör, 1200 a pizza, ezzel az egyébként hajdanán még kifejezetten az olcsóbb kategóriába tartozó VOLT felzárkózott az ország két legdrágább fesztiválja mellé. Fogd meg a söröm – mondta a Sziget, azt, amit majd nálam 1300-ért vehetnek meg majd az emberek, és olyan árakat produkált, amihez valószínűleg a magyar látogatóknak lesz egy-két keresetlen szava. Mivel gyakorlatilag hétről hétre drágulnak az élelmiszerek, sejteni lehetett, hogy az őrületes tempójú infláció miatt másfél hónappal később visszasírjuk még a három számjegyből álló sörárakat és az 1200-as pizzát, de mindenkinek csak azt tudjuk tanácsolni, hogy csupán néhány virtuális ezressel a zsebében senki se induljon neki a fesztiválnak, mert legfeljebb csapvizet ihat majd az ivókútból. Az italokat idén is egységes áron mérik, mindent kizárólag repohárba adnak, amiből a három- és az ötdecis 600, a felespohár 300 forint – visszaváltásukért szokás szerint nem pénzt, hanem tokent kap a vásárló. A söröspultok felett pedig ezeket a számokat találjuk: egy korsó csapolt sör (Dreher) 1290 forint,

a dobozos Dreher 1390 forint,

kézműves sör (Cecei szűretlen lager) 1390 csapolva, 1290 dobozban,

egy üveg cider (Kingswood) 1590 forint,

egy deci bor (Paulus rosé vagy fehér) 690 forint,

a hosszúlépés 990, a nagyfröccs 1550, a házmester 2410 forint,

egy deci pezsgő (Szovjetszkoje Igrisztoje) 600 forint,

4 cent rövidital egységesen 1950 forint, egyedül a Tatratea (42-es és 52-es) olcsóbb ennél, az 1850 forintba kerül, míg egyes ginek és whiskey-k 4 centjéért 2590 forintot kérnek,

fél liter vodkaszóda 3990 forint,

fél liter ásványvíz 850 forint,

fél liter üdítő 890 forint,

a Red Bull 1290 forint. Ennek ismeretében nem árt hozzátenni, hogy idén sem kizárólag sok pénzért lehet megmenekülni a szomjhaláltól, a fesztivál több pontján találunk ivókutakat, igaz, ottjártunkkor közepesen hosszú álltak előttük. Szokás szerint az idén is népszerűek a kisebb vödörben mért kétliteres koktélok, amelyeket 12 990 forinttól adnak, de akinek régi vágya, hogy Long Island Ice Tea-t igyon egy homokozóvödörből, annak 18 490 forintot kell kicsengetnie érte. A kávé ára is a reptereket idéző magasságokba emelkedtek: egy presszó 900 forinttól indul, az ennél bonyolultabb kávévariációkért bőven ezer forint feletti összeget kell fizetni. Sok helyen kínálnak az egészség és a dögmeleg jegyében frissen facsart narancsleveket és jégkását: az előbbihez 2500, az utóbbihoz 3500 forint körüli összegekhez lehet hozzájutni. És ha már az italárak leejtették a magyarok állát, még el sem jutottak a büfésorokig, ahol aztán tényleg visszaköszönnek a nyugati árak, amelyeket viszont elsősorban a nyugati pénztárcák csengetnek csak ki szó nélkül. A választék szokás szerint óriási: a girosztól a hamburgeren és a pizzaszeleten át a hotdogig minden tipikus fesztiválkaja és streetfood-típus képviselteti magát. Az ételeknél természetesen nincs egységes díjszabás, de nagyjából ugyanolyan áron adják őket: a legolcsóbb giroszért pitában 3500 forintot kell fizetni, a girosztál sok helyen az 5000 forintot is megugorja. A hamburgerek 3000 forintnál kezdődnek. A Zingnél 2950 és 4450 forint között mozognak a hamburgerárak, plusz 750 a sültkrumpli. Aki viszont nem enne túlságosan nagy adagot, esetleg a színpadok közt rohangálva, egy kézzel is elfogyasztható ételt választana, az sem ússza meg sokkal olcsóbban: a pizzaszelet 1990 forint, a kolbászos hotdog 4000 forint. A vegánok sem ússzák meg: a több helyen is felbukkanó vegán étteremben 3700 forint a chimichanga, a falafel tálért 4200 forintot kérnek. A megszámlálhatatlanul sok ételesbódé árlistája láttán a tanulság az volt, hogy ha tényleg igazán jól akar lakni az ember, akkor 4000 forint körül indul a legegyszerűbb menü ára, amiben az ital rendszerint még nincsen benne. Megnéztük azt is, milyen lehetőségei vannak a reggelizésre annak, aki nem egy Angus marhás hamburgerrel fojtaná le a másnapját, de ezen a téren se számítson senki visszafogott árakra. Az A table! pékség szendvicsként kínálja a croissantokat, készítenek quiche-t, rántottát és sonkás-sajtos melegszendvicseket is: ezek jellemzően 2700 forint körül indulnak. Aki sajnál többezreket otthagyni egy darab péksüteménybe csomagolt sonkáért, azoknak ismét költségkímélő mentööv lehet az Aldi, amely immár sokadik alkalommal települ ki a fesztiválra, és bolti árakon kínálja az élelmiszereket. Az üzletlánc egyik legjobb találmánya, a grillterasz idén is nagy sláger, már az első nap ebédidejében szinte teljesen benépesült a környéke: itt az Aldiban megvásárolt grilltermékeket készítik el a grillen, ingyenesen, aminek révén a büfékben kapható ételek árának töredékén lehet friss ételhez jutni. Egyetlen hátulütője a népszerűsége: az üzlet előtt hatalmas sor kígyózott, de arra sem árt figyelni, hogy nincs non-stop nyitva, „csak" reggel 7 és éjjel 2 között. Ha tehát úgy számolunk, hogy valaki a 30 ezer forint körüli napijegy mellé enne legalább egyszer egy jót, és inna mondjuk néhány sört, az tízezer forint alatt nem ússza meg, de inkább ennél többen érdemes gondolkodni. Aki viszont reggeltől estig kint lesz a Szigeten, az inkább virtuális húszezresekkel készüljön. Csupán összehasonlításként: a 2019-es Szigeten a csapolt Dreher 750, a dobozos 850, egy deci bor 480, a felesek 1300 forintba kerültek, a pizzaszeletért három éve 1100 forintot kellett fizetni, hamburger ára pedig még kétezer alatt volt alatt. Az ételeken és italokon kívül szokás szerint mindent lehet kapni a Szigeten, így akiben fel szokott merülni a koncerteken a tömeg tetején crowdsurfölő gumikrokodil vagy a csirkejelmez eredete, az minden ilyet megtalál a kisboltokban, ha van elég pénze. Csupán néhány támpont a Sziget-bóvli árképzéséhez: a rózsaszín vízipisztoly 7000, a kempingszék 15 ezer, a pandamaszk és az apró, szőrös lámaszobor 5000, egy legfeljebb 3 centiméteres tetoválás pedig 25 ezer forintba kerül, de ezek kétségtelenül nem nélkülözhetetlenek a túléléshez. Sosem volt még tehát ilyen drága a Sziget, és soha nem is drágult még ilyen mértékben: az ételek és italok ára a másfélszeresére vagy akár a kétharmadával nőtt három év alatt. Az is biztos, hogy sosem állt még ilyen távol a magyar pénztárcáktól a fesztivál, hiszen egy hétvégi nyaralás összegét kell kicsengetnie annak, aki eltöltene egy bulizós, jóllakós napot a Hajógyári-szigeten. Arra pedig nem számíthatunk, hogy jövőre olcsóbb lesz ennél.