Beleznay Endre: Ha nincs mellettem a feleségem, lehet, hogy belehaltam volna a tüdőgyulladásba

Beleznay Endre a feleségének köszönheti, hogy még köztünk van: elmondása szerint néhány éve olyan beteg volt, hogy kishíján belehalt. Még a covid előtt történt, hogy a túlhajszolt szervezete megálljt parancsolt neki.

Harminckét-harminchárom darabban játszottam párhuzamosan. Ezt egyébként jól bírtam mentálisan, de fizikálisan egyszer csak összeomlottam. Igaz, nem a munkamennyiségtől, hanem a tüdőgyulladástól

– idézte a színész a Sláger FM-en. Beleznay elmondta, hogy eleinte még lázasan is játszott, ám aztán annyira beteg lett, hogy nemhogy színpadra állni, még járni sem tudott, orvosai be is akarták fektetni a kórházba, ám a színész annyira tiltakozott, hogy végül hazaengedték, felesége ápolására bízva.

Otthon nagyon komolyan vettem a gyógyulást. A feleségem gondosan ápolt, ő az ég adománya. Annyira jó ápoló, hogy szoktam is mondani, szinte kedvem lenne néha betegnek lenni, mert ő annyira jól csinálja ezt is. Persze az az időszak nem volt ennyire vicces. Ha egyedül éltem volna és ő nem lett volna mellettem, lehet, hogy tényleg belehaltam volna

– nyilatkozta Beleznay, akinek színészként rövidesen két bemutatója lesz, a Sárkányszív és az 1×3 néha 4, de rendezőként is új darabra készül: A feleség negyvennél kezdődik című előadást mutatják be Szentendrén.