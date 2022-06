Kiszáll a VOLT és a Balaton Sound szervezéséből a két fesztiválalapító

Harminc év után hátrébb lép és átadja a VOLT Fesztivál, a Balaton Sound, valamint a Sziget Fesztivál szervezését és irányítását az amerikaiaknak Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert, a két fesztiválalapító.

Az Index Kibeszélő műsorában azt mondták, fontosnak érzik, hogy ott legyenek a fesztiválok életében, de a döntésük pont arról szól, hogy ebben az új rendszerben, ahol a tulajdonosi szerepet már nem ők töltik be, azt érezték, hogy bölcsebb döntés, ha hátrébb lépnek, és átadják annak a profi csapatnak azt a fajta irányítást, amely a Sziget Fesztivál mellett a Voltot és a Balaton Soundot érinti.

A cikkben emlékeztetnek, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert tizenkilenc éves korában úgy döntött, hogy megrendezik életük első komoly fesztiválját. Kinézték maguknak a városi Sportcsarnok kistermét, és öt zenekarral, valamint vendéggel útjára indították a VOLT Fesztivált.

A fesztivál hamar kinőtte magát, 2001-ben már a Lővér kempingben tartották, értékét pedig az mutatja, hogy a Sziget Kft. tulajdonosai 50 százalékban be is szálltak a VOLT-ba. Amikor pedig 2007-ben útjára indult a másik projektjük, a Balaton Sound, a Sziget ott már eleve feles tulajdonosként volt jelent.

Fülöp a búcsúval kapcsolatban azt mondta,

részünkről ez teljesen tudatos döntés volt. A viszonyunk harmonikus és jó az új tulajdonostársainkkal is. Az itthon dolgozó stábtagokhoz is barátság fűz minket, vagyis úgy búcsúzunk el, hogy valójában nem csukjuk be az ajtót.